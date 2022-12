Protagonizado por Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, Besouro Azul ganha data de estreia

03/12/2022 | 17:11



A espera acabou! A data de estreia do filme Besouro Azul, finalmente foi revelada! Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, que foram vistos constantemente juntos, serão um par romântico na trama.

Após aparecem de surpresa no terceiro dia de CCXP22 e levar o público a loucura, Xolo, em suas redes sociais, mostrou o primeiro pôster oficial do filme, junto com a data de estreia , que será em 18 de agosto de 2023

O filme marca a estreia de Bruna Marquezine no cinema internacional! A atriz, inclusive se emocionou bastante ao anunciar que havia sido escalada para o longa. Quem aí também está ansioso para conferir a estrela nas telonas?