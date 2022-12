Bombeiros buscam homem que caiu em córrego no Baeta Neves, em São Bernardo

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



03/12/2022 | 16:42



O Grande ABC registra ocorrências provocadas pela chuva do início da tarde deste sábado (3). Em São Bernardo, no bairro Baeta Neves, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar homem que caiu, por volta das 14h20, no córrego Taioca, na altura da Rua Cravinhos. As buscas foram suspensas por volta das 17h, em razão das forte correntezas, segundo os bombeiros.

De acordo com relato de moradores, chovia forte no momento em que a vítima, identificada pela comunidade como Marcos de Araujo Rocha, 51 anos, tentou fazer a travessia do córrego utilizando ponte precária, feita de madeiras e sem estruturas de apoio. Pessoas de moradias próximas ao incidente se mobilizaram para tentar retirar o homem da água, lançando corda em direção à vítima.

A ponte de onde Marcos caiu liga a Rua Cravinhos à comunidade da Baronesa. A região fica no limite entre Santo André e São Bernardo.

“O pessoal que estava com ele jogou a corda, mas não deu tempo de os bombeiros chegaram. Ele não conseguiu se segurar muito tempo por conta da força da correnteza”, contou o líder comunitário e vice-presidente da Comunidade Chácara Baronesa.

Além da ocorrência de afogamento no córrego Taioca, que segue em atendimento pelo Corpo de Bombeiros, David afirma ter recebido relatos de quedas de árvores e galhos em telhados de moradias.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou 51 chamados na Capital e Região Metropolitana de São Paulo, incluindo ocorrências em Santo André e São Bernardo. Foram 43 quedas de árvores e nove enchentes.

Em breve atualização.