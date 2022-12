Maraísa diz que já flertou com Roberto Carlos: -Ele até me passou o endereço dele

03/12/2022 | 16:11



As Patroas com o Rei! Maiara e Maraísa deram o que falar nas redes sociais após falarem sobre sua parceria com Roberto Carlos em seu habitual especial de fim de ano. As duas, ao serem entrevistadas pelo TV Fama! deram detalhes sobre a realização do sonho das sertanejas, e Maraísa aproveitou para deixar claro que casaria com o cantor.

Maraísa iniciou a conversa, dizendo que apresentar com o cantor de Esse Cara Sou Eu era um marco profissional:

- É um marco na carreira de todo artista. Todo mundo sonha com esse momento, e foi super especial e leve. Ainda fiz umas brincadeiras com ele lá!

Maiara afirmou:

- [Maraísa] É espertíssima. No primeiro dia de ensaio a gente se divertiu bastante, até tomamos um whisky com ele!

A irmã continuou:

- O Rei deu uma dose pra cada uma e ainda estava bebendo! Maraísa tava tentando convencer ele de qualquer jeito para casar com ela.

Ao ser perguntada se ela gostaria de casar com Roberto Carlos, ela admitiu:

- Quem não quer, né? 99,9 por cento das mulheres do Brasil querem ter um dia com o Rei, imagina casar? Eu dei várias cantadas neles no dia do ensaio, e vou te falar um negócio: ele não arregou, não! Ele passou o endereço dele, ele é incrível. Se fosse outro, tinha corrido! Ele brincou o tempo inteiro e retribuiu o tempo todo as brincadeiras.

Ela ainda finalizou chamando o Rei para sair com ela:

- Roberto, eu sei seu endereço de cor, viu? Vou passar lá para a gente tomar mais uma dosinha junto.