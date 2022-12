Parque Central ganha primeira academia adaptada de Santo André

Da Redação



03/12/2022 | 14:33



A Prefeitura de Santo André inaugurou neste sábado (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a primeira academia adaptada da cidade, localizada no Parque Central. São seis aparelhos com total acessibilidade, para exercício de bíceps, puxada alta, abdominal, supino, twist e tríceps. Uma cadeira de trilha também será implantada em breve.

Neste sábado também foram entregues duas vans adaptadas que serão utilizadas no atendimento a pessoas com deficiência.

"Essa somatória de esforços em diversas secretarias vem tornando Santo André cada vez mais inclusiva. Temos sempre pontos para evoluir, mas o mais importante é ter esse pilar com o foco voltado para a pessoa com deficiência. Vamos prosseguir este trabalho, sempre olhando para todos nas políticas públicas", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A academia adaptada é fruto de parceria com o programa Cidade Acessível do Governo do Estado de São Paulo, e toda a instalação foi coordenada pelas Secretarias da Pessoa com Deficiência e de Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André. O objetivo é tornar os parques da cidade mais inclusivos e investir em saúde e qualidade de vida, promovendo a autonomia, a prática de esportes e a interação entre as pessoas com e sem deficiência.

De acordo com a Administração Municipal, os aparelhos disponibilizados são ergonômicos e híbridos e, com isso, permitem a realização de diversos exercícios físicos para flexibilidade, mobilidade e fortalecimento de diversos grupos musculares. A prática de atividades em aparelhos deste tipo é benéfica para melhorar agilidade, condição cardiovascular, coordenação motora, força, repertório motor e equilíbrio.

Já as vans acessíveis recebidas possibilitam o transporte seguro e adequado para pessoas em cadeira de rodas e serão utilizadas nos projetos da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Cada veículo possui nove lugares para passageiros, sendo três exclusivos para cadeiras de rodas, com acesso por elevador de comando eletrônico, além de ar-condicionado e cintos de segurança para garantir segurança e conforto.

Em maio deste ano, a Prefeitura andreense inaugurou um parquinho de brinquedos adaptados no Parque do Pedroso e o planejamento da administração é avançar com academias e parquinhos adaptados para todos os parques.

Data comemorativa – O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992, tem a finalidade de promover a conscientização sobre o respeito aos direitos das pessoas com deficiência e a plena participação destas na sociedade. O objetivo é que em todos os anos os países membros comemorem a data promovendo ações de compromisso a fim de reduzir as diversas barreiras enfrentadas por essa parcela da população.

Em 2022, planejou-se comemorar essa data promovendo eventos especialmente voltados à atividade física acessível ao ar livre, como o apoio ao passeio à praia de Enseada em Bertioga/SP, denominado “Onda BGF Praia Acessível”. Representando Santo André, irão ao passeio 45 pessoas com deficiência, a maioria com acompanhante, em um total de 85 pessoas. Dois ônibus serão cedidos pela Prefeitura.