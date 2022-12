Fernanda Lima sobre falta de tempo para sexo com Rodrigo Hilbert: - Sem dúvidas

03/12/2022 | 13:11



Sem tempo! Mais uma vez, Fernanda Lima abriu o jogo sobre sua vida sexual com o marido, Rodrigo Hilbert. A atriz de 45 anos de idade estava no programa que apresenta ao lado do amado, Bem Juntinhos, quando decidiu desabafar sobre não ter tempo o suficiente para ter momentos íntimos com o maridão.

Tal conversa aconteceu durante o episódio A importância do ócio para a vida com convidados especiais como jornalistas, professores e psicanalistas. O papo se iniciou após Hilbert questionar o profissional da psicanálise presente sobre não ter tempo para o sexo:

- Será que a gente está sem tempo até pro sexo?

Lima rebateu:

- Nós, sim. Sem dúvidas.

A loira explica que a rotina intensa no dia-a-dia corta sua libido drasticamente:

- Eu sinto que às vezes falta tempo, assim, porque é um dia tão sobrecarregado, são tantas demandas, e ainda tem filhos, às vezes coisas muito desagradáveis para tocar durante o dia, chega a noite eu me sinto muito cansada. Às vezes realmente não quero [transar], aí fica faltando aquele momento do casal, né?

Fernanda e Rodrigo estão casados há 18 anos e são pais de três filhos: João e Francisco, de 14 anos de idade, e da pequena Maria Manoela, de três anos de idade.