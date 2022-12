Após machucar sem querer uma fã, Axl Rose decide quebrar tradição de shows do Gun N' Roses

03/12/2022 | 12:10



Axl Rose que é vocalista do Guns N' Roses já é conhecido por inúmeras vezes demonstrar o seu temperamento curto quando era mais jovem. Hoje em dia, o cantor é muito mais maduro e compreensivo em vários quesitos dentro e fora da banda.

O artista mantém apenas uma rede social completamente ativa que é o twitter, e vira e mexe, ele compartilha alguma coisinha por lá para deixar os fãs com o coração quentinho. E caso você não seja fã da banda, Axl tem o costume em todos os finais do show arremessar para a plateia o microfone que usou durante o show inteiro como forma de retribuição e mimo para os fãs.

Mas o que ele realmente não estava esperando é que durante um show realizado em Adelaide, na Austrália, o microfone acabou atingindo uma fã na plateia que teria até se machucado, e ter ficado com os olhos roxo. Vendo o ocorrido, o cantor decidiu usar a rede social para se pronunciar.

Chamou minha atenção o fato que uma fã pode ter sido ferida no nosso show em Adelaide, na Austrália, possivelmente tendo sido atingida pelo microfone no final do show, quando eu tradicionalmente o jogo para os fã. Obviamente é fato que não queremos que ninguém se machuque ou que alguém machuque outra pessoa em qualquer um de nossos shows. Jogar o microfone no final do show por mais de trinta anos sempre pareceu para nós como parte da performance que os fãs sempre quiseram e inclusive é a oportunidade que eles tem de pegar o microfone para si. Mas em respeito à segurança do público, a partir de agora em diante não vou mais jogar o microfone ou qualquer outra coisa para os fãs durante ou ao final das nossas performances. Infelizmente, há aqueles que, por suas próprias razões, optaram por focar suas reportagens sobre esse assunto de uma forma negativa e irresponsável, que mais longe não poderia estar da realidade. Mas esperamos que o público e, claro, que os nossos fãs compreendam que isso [acidente] às vezes acontece.

Vixe...