Mbappé pede orações para Pelé, internado em São Paulo: 'Rezem pelo Rei'

03/12/2022 | 11:39



O atacante Kylian Mbappé usou as redes sociais neste sábado para pedir orações a Pelé, internado desde terça-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliação da quimioterapia para o tratamento de um tumor no cólon. Em mensagem curta e direta, o astro da seleção francesa escreveu "rezem pelo Rei" em sua conta no Twitter.

Pelé se encontrou com Mbappé em 2019, em Paris, um ano após o jogador conquistar a Copa do Mundo com a França, no Mundial da Rússia. O craque francês foi elogiado pelo Rei do Futebol durante a competição. Na ocasião, o atleta do Paris Saint-Germain se tornou o primeiro jogador desde o ídolo brasileiro a fazer um gol em uma final de Copa com menos de 20 anos. A revista France Football, responsável pelo prêmio Bola de Ouro, já chamou Mbappé de "novo Pelé".

No jogo do Brasil com Camarões pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, no Lusail Stadium, uma enorme bandeira foi mostrada desejando "melhoras" para o Rei. A partida foi vencida pelos camaroneses, por 1 a 0.

Segundo boletim médico divulgado na sexta-feira, Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada. Ainda de acordo com os médicos que cuidam da saúde do Atleta do Século 20, ele continua internado em quarto comum, está estável e com melhora geral no estado de saúde.

A internação de Pelé não estava agendada e ele foi levado ao local pela mulher, Márcia Aoki, e por um cuidador após se sentir mal. O ex-jogador de 82 anos vai continuar internado nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento.

Na quarta-feira, Kelly Nascimento, filha de Pelé, usou as redes sociais para se manifestar sobre a saúde do pai, como tem feito em alguns casos. As informações sobre seu estado de saúde são restritas. "Há muitos alarmes na mídia hoje (nesta quarta) sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital regulando a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Não tem surpresa nem emergência. Estarei lá no Ano Novo e prometo postar algumas fotos. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem", escreveu.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, Pelé já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constaram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sociais sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste.