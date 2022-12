Procon-SP registra 1.910 queixas por problemas na Black Friday

Da Redação



03/12/2022 | 10:11



O Procon-SP registrou até a manhã de ontem 1.910 queixas de consumidores que tiveram problemas com compras ou contratações durante a Black Friday. A promoção, que aconteceu na última sexta-feira de novembro (25/11), também foi responsável por 269 consultas e orientações nas redes sociais.

As principais reclamações feitas pelos consumidores foram: atraso ou não entrega do produto (713 queixas, 37% do total); pedido cancelado após finalização da compra (251 queixas, 13% do total); produto ou serviço entregue diferente, incompleto ou com danos (224 queixas, 12% do total); produto ou serviço indisponível (158 queixas, 8% do total); e maquiagem de desconto -- quando o desconto oferecido não é real (149 queixas, 8% do total).

“Não entrega, demora ou entrega de um produto diferente são questões reclamadas pelos consumidores e que poderiam ser facilmente resolvidas pelas empresas. Prometeu tem que cumprir”, afirma Guilherme Farid, diretor executivo do Procon-SP. “Outro ponto de destaque é a maquiagem de preços, que se trata de fraude por parte das empresas, e que demanda uma atuação enérgica do Procon-SP para que o problema não se repita”, finaliza.

Para reclamar de problemas com a Black Friday o consumidor pode acessar o site da instituição ou agendar em um dos postos de atendimento presencial.