Frente pela segurança

Do Diário do Grande ABC



03/12/2022



O aumento nos índices de criminalidade registrados nas sete cidades nos últimos meses tem ampliado, de maneira nunca antes vista, a sensação de insegurança dos moradores da região. Homicídios e roubos têm ocorrido com tamanha frequência que é impossível a sociedade não se alarmar. O discurso do governo estadual, de que está atuando firme contra a bandidagem em território paulista, já não consegue mais tranquilizar os paulistas, que sentem na pele a ineficiência reiterada dos programas e das operações policiais. Fruto desta situação extrema, vereadores de todos os municípios do bloco decidiram se reunir para propor a criação de frente parlamentar de segurança pública.

São idealizadores do programa os vereadores Rodolfo Donetti (Cidadania-Santo André), Julinho Fuzari (PSC-São Bernardo), Cesar Oliva (PSD-São Caetano), Cabo Angelo (PV-Diadema), Sargento Simões (Avante-Mauá), Sargento Alan (PL-Ribeirão Pires) e Elias Policial (Podemos-Rio Grande da Serra). O objetivo inicial do grupo, que deve alutinar mais interessados assim que for oficialmente instituído, no ano que vem, é discutir e propor ações de combate à criminalidade que abranjam as sete cidades. Por isso, querem buscar interlocução com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e, em conjunto, debater as demandas da sociedade diretamente com os prefeitos.

Sabe-se que garantir a segurança pública é dever constitucional do Estado, mas o problema da criminalidade se tornou tão complexo que praticamente obriga os municípios a contribuir. Daí a importância de uma frente parlamentar intermunicipal para, baseada em estudos e estatísticas, indicar caminhos para reduzir as ocorrências policiais. O grupo pode fornecer mapa da criminalidade no Grande ABC, de modo a facilitar o planejamento das ações policiais – e esse é apenas um dos muitos bons exemplos de utilidade do colegiado ora proposto pelos vereadores. Para devolver a tranquilidade aos quase 3 milhões de habitantes dos municípios da região, toda ajuda é bem-vinda.