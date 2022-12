Há um ano, Casa Neon Cunha era inaugurada em São Bernardo

Thainá Lana

No próximo sábado (10), a ONG (Organização Não Governamental) Neon Cunha celebrará um ano de inauguração do abrigo, localizado no Bairro Assunção, em São Bernardo, que atende diariamente cerca de 30 pessoas da comunidade LGBTQIAP+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Transgêneros, Travestis, Queer, Intersexual, Assexual, Pansexual), que vivem em situação de rua e de vulnerabilidade social.

Por dia, o espaço oferece três refeições (café da manhã, almoço e jantar), local para higienização pessoal e também para descanso. Além disso, são promovidas atividades culturais, cursos de capacitação, suporte psicológico e atendimento jurídico, como auxílio para emissão de documentos e retificação de nome. Em um ano, a instituição promoveu mais de 10 mil atendimentos.

Para atender a demanda, a casa conta com dois psicólogos, um assistente social, uma advogada, três articuladores sociais e três voluntários que realizam a gestão do espaço.

“Realizamos um sonho com a abertura da casa. Porém, precisou que o movimento da sociedade civil se organizasse para criar um espaço voltado ao acolhimento da nossa população. Demanda tem, não falta. Temos um sentimento de conquista, mas isso só comprova que o Estado está ausente. Estamos levando cidadania e humanidade para pessoas que precisam, além de capacitação profissional de empoderamento para que elas possam mudar de vida”, ressalta o presidente e fundador da entidade, Paulo Araújo, 32 anos.

Até a realização do sonho de inaugurar o espaço físico, a ONG passou por difícil caminho de preconceito. A associação levou sete meses até conseguir alugar uma casa.

Conforme matéria pública pelo <CF52>Diário</CF> em 10 de outubro de 2021, a entidade havia recebido 18 negativas de proprietários, corretores e imobiliárias, mesmo atendendo aos requisitos solicitados, como fiador de aluguel e depósito caução, além de oferecer o adiantamento do aluguel por 12 meses – o dinheiro foi arrecadado por meio de doações.

AMPLIAÇÃO

Por falta de condições financeiras, a Casa Neon Cunha não funciona como abrigo pernoite. A ONG se autofinancia e “vive em uma constante busca de novos recursos e parcerias para poder se manter”, esclarece o presidente.

O custo mensal da casa pode chegar até R$ 9 mil, entre aluguel, água, energia elétrica e internet – os alimentos são doados por parceiros. “Estamos buscando parcerias e financiamentos para poder ampliar o horário de atendimento do espaço, que funciona de segunda a sexta das 9h às 17h. Muitas pessoas da comunidade vivem em situação de rua e buscam locais seguros para poder descansar. Elas dormem durante à tarde e depois retornam para as ruas, onde ficam desprotegidas. Pelo 10° ano seguido o Brasil é o líder no ranking de assassinatos de pessoas LGBTQIAP+. Somos a população que mais sofre violência no País. Essas pessoas não tem acesso aos serviços públicos. Oferecemos humanidade e resgate de cidadania”, finaliza Paulo Araújo.

HOMENAGEM

A entidade, que homenageia a ativista e servidora pública Neon Cunha, primeira mulher trans do Brasil a conseguir, em 2016, a mudança de seu nome civil sem se submeter a laudos médicos, foi fundada em 2018, mas só em dezembro do ano passado conseguiu alugar um espaço para poder acolher os integrantes da comunidade. Na época, a associação realizava ações em diferentes espaços.

COMEMORAÇÃO

Para celebrar o primeiro ano de existência, a Casa Neon Cunha iniciou na sexta-feira (2) série de atividades comemorativas. Na parte da manhã os participantes assistiram paletras sobre política, direito e moda LGBTQIAP+ e também foi aberta a campanha de doações. À tarde teve roda de conversa sobre autocuidado, redução de danos, saúde sexual, bem-estar, cuidados e saúde mental.

Neste sábado (3), a programação continua com shows musicais, concurso de talentos, sessão de fotos, oficina de maquiagem e beleza, entre outras atividades.

