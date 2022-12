Após quase um mês do divórcio, Jojo Todynho está com a corda toda: O bombom aqui é diferenciado!

03/12/2022 | 09:10



Jojo Todynho é o tipo de pessoa que não tem muito filtro para falar o que pensa e a cantora agora que está solteira e passou o período de luto, parece que está com asas de fora novamente e que está com mais vontade do que nunca de se amar, se curtir e paquerar também.

A funkeira fez questão de usar as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 2, para compartilhar um vídeo em que autodenomina como gostosa e diferenciada. E como é de se esperar, isso deu o que falar nas redes sociais.

A moto da comandante não para um minuto. Não pode! Sexta-feira desta, hoje é dia de Brasil! Vamos com tudo... não quero me gabar, mas sou gostosa pra car***o. Há quem diga o contrário, mas quem provou sabe que o bombom aqui é diferenciado!

Se referindo ao seu look que era repleto com borboletas, Jojo Todynho então desabafou dizendo:

Borboletinha pronta para sair do casulo e voar. Bate as asas!

Vale relembrar que não faz nem um mês que Jojo se divorciou de Lucas Souza, e o militar já foi visto curtindo balada e dando até uns beijinhos na boca por aí.