Região terá frente parlamentar de segurança

Da Redação



03/12/2022 | 08:28



O Grande ABC vai contar com uma frente parlamentar de segurança pública, composta por vereadores para discutir ações sobre o tema e a defesa por ações de combate à criminalidade. A consolidação do bloco regional ocorreu ontem à tarde em um restaurante de Santo André. Pela proposta, a frente começa com um parlamentar de cada uma das sete cidades, mas pode ser ampliada com mais adesões. A ideia é oficializar o colegiado em feveiro ou março.

Fazem parte da formação da frente parlamentar os vereadores Rodolfo Donetti (Cidadania-Santo André), Julinho Fuzari (PSC-São Bernardo), Cesar Oliva (PSD-São Caetano), Cabo Angelo (PV-Diadema), Sargento Simões (Avante-Mauá), Sargento Alan (PL-Ribeirão Pires) e Elias Policial (Podemos-Rio Grande da Serra).

Assim que for sacramentada, a frente será presidida por Donetti no biênio 2023-2024. O objetivo dos vereadores é também realizar interlocução com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e, com isso, debater as demandas da sociedade também diretamente com os prefeitos. “A frente parlamentar visa o fortalecimento da segurança dos municípios, promovendo ações, seja por meio de eventos, de produção técnica, e por ações policiais”, afirmou Donetti. “O principal intuito é combater a onda de criminalidade que cresce nas regiões metropolitanas, trazendo apoios estadual e federal, bem como fomentar, defender e estimular de modo permanente debates pertinentes a políticas de segurança públicas”, completou o vereador andreense.

Além dos vereadores, a frente parlamentar terá Renan Menezes como coordenador de relações institucionais.