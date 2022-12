Operação da polícia prende 4 em flagrante e 3 foragidos

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



03/12/2022 | 07:49



A Operação policial “Força Metropolitana” prendeu nessa quinta-feira (1º), em Santo André, quatro pessoas em flagrante por receptação e tráfico de drogas. Outros três criminosos foragidos da Justiça, segundo dados da PM, também foram localizados. A estimativa é que ocorram de seis a oito ações iguais a essa até o final deste mês, durante o período de alta de compras por causa do Natal. A operação ocorre em toda Região Metropolitana.

O tenente-coronel Paulo Sérgio de Melo, atual comandante do 10º batalhão da PM metropolitana, localizada em Santo André, explica que as operações são realizadas simultaneamente em diversos municípios da Grande São Paulo.

“Com a chegada do fim de ano, há uma tendência de aumento de delitos contra patrimônios e até contra as pessoas.”

De acordo com ele, as datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e, principalmente, o Natal, aumentam o fluxo de pessoas nos comércios e o de fornecedores para as lojas.

“Essa oferta e maior circulação de carga faz com que os criminosos aproveitem esse momento.”

Além das prisões, a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo e, aproximadamente, 450 gramas de drogas, realizou 365 abordagens e vistoriou 290 veículos.

As equipes que participaram da ação, que se estendeu até a madrugada dessa sexta-feira (2), foram as da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), as viaturas de radiopatrulha e a Força Tática.

De acordo com a PM, 83 equipes participaram da operação na quinta. Outras 14 equipes foram acrescentadas na sexta para ampliar as abordagens e coibir a criminalidade.

“As da patrulha são policiais militares que estão trabalhando no serviço interno, como logística e administração, e se equiparam para atuar na rua. Essas equipes de reforço trabalharam das 14h às 23h”, disse o tenente-coronel Paulo Sérgio Melo.

“Os resultados foram muito positivos. Não há possibilidade de fazer todo dia, mas essa operação será implementada de uma a duas vezes por semana até o final do ano. No Grande ABC, queremos totalizar entre seis a oito operações neste período.”

FORMAS DE PROTEÇÃO

O tenente-coronel reforçou que a população deve se manter em alerta sobre as ocorrências e tentar se resguardar.

“É necessário evitar ficar andando (nas mãos) com carteira, celular, bolsa por muito tempo, assim como não chamar atenção com anéis, correntes e relógios de valor. Pessoas mais velhas devem sair acompanhadas como forma de proteção.”

Na hora da compra, ele aconselha dar preferência ao uso do cartão. “Dê preferência para fazer compras no horário comercial. Durante à noite, a escuridão facilita mais a fuga dos criminosos”, aconselha o tenente Melo.</CW>