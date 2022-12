Novos deputados da região sentem o clima da Assembleia

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



03/12/2022 | 07:29



Os deputados estaduais eleitos Ana Carolina Serra (Cidadania), Rômulo Fernandes (PT) e Atila Jacomussi (Solidariedade) participaram na manhã de ontem de uma reunião de boas-vindas e de planejamento na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), promovida pela mesa diretora da Casa, presidida por Carlão Pignatari (PSDB).

A recepção foi feita a todos os novos deputados eleitos. Dos 94 parlamentares, 39 não são reeleitos, como Ana Carolina, Rômulo e Atila. Os dois primeiros, inclusive, estarão na Assembleia Legislativa pela primeira vez. Ediane Maria (Psol), de Santo André, também estará na Alesp pela primeira vez, mas não informou ao Diário se esteve presente na reunião.

“Fizemos a primeira agenda na Assembleia para conhecer o funcionamento do expediente e iniciar os trabalhos de forma mais efetiva na implantação das nossas propostas”, declarou Ana Carolina, a deputada eleita com mais votos no Grande ABC, entre estaduais e federais, com 198.698.

Após as boas-vindas, os legisladores acompanharam uma palestra ministrada pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo e seguiram para uma visita guiada na sede do Legislativo estadual.

“Foi um evento importante para entendermos como funcionam as atividades na Assembleia e também para iniciarmos as preparações para o nosso mandato. Estamos na expectativa de representar o Grande ABC, principalmente a cidade de Mauá, onde fui vereador por dois mandatos. Vamos trabalhar para trazer benfeitorias à região junto ao governo do Estado. Apesar de ser um deputado de oposição, a ideia é trazer recursos, projetos e emendas para que o Grande ABC volte a ser protagonista”, declarou Rômulo Fernandes.

Eleito em 2014, Atila volta à Alesp após cumprir apenas dois anos de mandato, já que em 2016 foi eleito prefeito de Mauá. Em seu Instagram, o ex-prefeito e agora deputado estadual não escondeu a emoção de retornar à Casa.

“Hoje (ontem) participei de atividade na Assembleia Legislativa de São Paulo para recepcionar os novos deputados. Mesmo assumindo pela segunda vez o mandato, senti muita emoção e alegria por representar o povo paulista e principalmente minha querida Mauá, que vê novamente um filho da cidade na Alesp”, escreveu Atila.

O evento funcionou como uma reunião de trabalho e abordou temas importantes para a atuação parlamentar. Foram apresentadas aos novos deputados a secretaria geral parlamentar e a secretaria geral de administração, além do ILP (Instituto do Legislativo Paulista).

O Grande ABC será representado por mais quatro deputados na Assembleia Legislativa. Carla Morando (PSDB), Luiz Fernando (PT), Teonílio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL) foram reeleitos.