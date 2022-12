Incêndio atinge mata em Copacabana; chamas podem ter começado com fogos

02/12/2022 | 22:33



Fogos de artifício lançados durante o jogo do Brasil contra Camarões na tarde desta sexta-feira, 2, podem ter causado um incêndio que atingiu a mata no Morro dos Cabritos, em Copacabana, na zona sul do Rio.

Bombeiros dos quartéis de Copacabana (17° GBM) combatem as chamas, com apoio do quartel da Gávea (2/1) e do 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° GSFMA).

O Morro dos Cabritos fica próximo à rua Santa Clara, mas as chamas podiam ser vistas de vários pontos distintos do bairro. Não há notícias de vítimas ou imóveis danificados. Embora haja uma comunidade no Morro dos Cabritos, o fogo teria atingido apenas a região de mata. O incêndio teria começado logo depois do lançamento de fogos de artifício durante a partida da Copa do Mundo.