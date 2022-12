Podcasters do Japão se reúnem para a 2ª Semana Podosfera

Da Redação



De olho no crescimento no consumo de podcasts nos últimos anos, será realizada entre os dias 5 e 11 de dezembro a 2ª Semana Podosfera Nipo-Brasileira. O evento é promovido pelo Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que agrega ouvintes e produtores de conteúdo neste formato de áudio no Japão. As atividades da programação são on-line e podem ser acompanhadas de qualquer lugar do mundo por meio do canal #PodNipoBr no YouTube.

Neste ano, os podcasters participantes publicarão episódios especiais nas redes sociais, utilizando a hashtag #PodNipoBr. No sábado, dia 10, Aline Hack e Gabriel Tuller, profissionais do mercado de podcast no Brasil, ministrarão dois workshops com transmissão ao vivo no canal do coletivo no YouTube. A semana de atividades termina no domingo (11) com um bate-papo on-line pela manhã.

Aline Hack comandará o workshop “Pauta e Roteiro”, apresentado às 8h50 (horário do Brasil). Participarão do painel os podcasters Ewerthon Tobace (Mundo Peculiar), Victor Honda (No Japão Podcast), Tábata Yonaha (Desrotule-se Podcast) e Joyce Nakamura (Cotidianices). Já Gabriel Tuller abordará a “Gestão de Redes Sociais”, a partir das 9h50, com Nath Morais (Dropzilla Cast), Bijuh (Wasabicast), Daisuke Hojo (Otaku No Kissaten) e Gian Carlo (Press Start Cast).

É cada vez maior o número de ouvintes de podcast no mundo. Segundo estimativa da eMarketer, a audiência do formato chegará a 23,5% da população mundial conectada até 2024. Ou seja, quase um em cada quatro internautas. O Brasil tem um lugar de destaque nesse mercado. Segundo uma pesquisa do site Statista, mais de 40% dos brasileiros conectados já entraram nessa onda. Um levantamento da plataforma Listen Notes coloca o País como o segundo no mundo em produção de podcasts.

“É uma excelente forma de gerar e nutrir uma comunidade de pessoas apaixonadas por podcast, conhecer gente nova que muitas vezes se sente sozinha e precisa de uma companhia e o evento é a coroação desse trabalho que vem sendo feito ao longo do ano”, diz Tuller, que é fundador da Cosmódromo Studio, editor de vídeos e áudios e faz gestão de canais no Youtube e trabalha com vídeo marketing. Aline Hack concorda com o colega. “É a primeira vez que falo para um grupo tão unido como a comunidade nipo-brasileira. Estou muito otimista com o crescimento do grupo e com as propostas para anos seguintes”, disse a podcaster, que é gestora de projetos digitais, advogada, apresentadora e produtora do Olhares Podcast.

Aline também atua como pesquisadora na área de Direitos Humanos, Feminismo e Podcast e é a organizadora do livro Feminismos e Podcasts. Carlos Vilaronga, um dos organizadores do coletivo, lembra que o mercado no Japão ainda é muito pequeno, o que oferece muitas oportunidades para quem domina o japonês e o inglês e deseja empreender no mercado japonês de podcasts.

“Percebi no último ano um amadurecimento entre os produtores de conteúdo. Mais planejamento, mais visão de médio e longo prazo”, analisa o podcaster. “Alguns buscaram capacitação através de plataformas online e houve até quem ingressou em curso universitário”, completa, ao ressaltar que surgiram outros produtores de podcasts, mas que ainda não fazem parte do coletivo.