Ibovespa sobe 0,90%, a 111,9 mil pontos, e avança 2,70% na semana

02/12/2022 | 18:44



Após ter acumulado perda de 3,06% em novembro, o Ibovespa registrou, nesta semana de transição para dezembro, ganho de 2,70% no intervalo das últimas cinco sessões, construído com altas acima de 1% na terça e quarta, mas não nesta sexta-feira. Hoje, cedeu parte da força perto do fechamento - assim como a seleção brasileira -, ficando aquém de recuperar a perda de ontem (-1,39%) ao encerrar em alta de 0,90%, aos 111.923,93 pontos. No intradia, mais cedo, atingiu a melhor marca desde 14 de novembro (114.322,31), aos 113.760,75 pontos, saindo de mínima a 109.963,02 após abertura aos 110.925,74 pontos nesta sexta-feira. O giro financeiro foi de R$ 32,3 bilhões, mesmo com o jogo do Brasil contra Camarões, às 16h.

Na semana anterior, o Ibovespa havia acumulado leve ganho de 0,10%, vindo de perdas de 3,01% e de 5,00% nos dois períodos precedentes. Neste começo de dezembro, com duas sessões apenas, o índice cede 0,50% no mês, colocando a alta do ano a 6,77%.

Nesta sexta-feira, o Ibovespa se manteve desgarrado do sinal negativo, ao fim misto em Nova York, onde as três referências mostraram variação entre -0,18% (Nasdaq) e +0,10% (Dow Jones) no fechamento do dia, refletindo ainda a forte leitura desta manhã sobre o mercado de trabalho americano em novembro, no momento em que o Federal Reserve vinha sinalizando a chance de um aumento de juros mais ameno, de meio ponto porcentual, para a reunião de política monetária de dezembro.

"Após a (recente) fala de Jerome Powell (presidente do Fed), de dirigentes do BC americano e a divulgação do Livro Bege (desta semana), acredito que o aperto monetário ainda será em patamar de 50 pontos-base, advindo da preocupação de não penalizar a atividade econômica, em detrimento do nível de preços. Esse racional considera que 50 pontos-base não é uma atitude 'dovish', principalmente quando se considera o histórico da economia americana", aponta Ariane Benedito, economista especializada em mercado de capitais.

Acima do que o mercado esperava, os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de trabalho em novembro, e a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%. "Vale mencionar que, desde março, a taxa tem oscilado entre 3,5% e 3,7%, o que mostra a resiliência do mercado de trabalho americano", observa Rafael Perez, economista da Suno Research. Ele acrescenta que "será difícil conciliar uma queda mais acentuada da inflação com um mercado de trabalho ainda bastante aquecido". Ainda assim, o Fed deve manter um ritmo menor de aumento de juros nesta última reunião do ano para avaliar os "efeitos cumulativos do ciclo de alta" sobre a economia.

Após mais cedo o payroll forte chegar a reduzir as expectativas de uma elevação de 50 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve em dezembro, aumentando a chance de uma alta de 75 pontos, no meio desta tarde voltou a crescer a possibilidade de alta menos agressiva. Segundo o monitoramento do CME Group, a chance de alta de 50 pontos no dia 14 foi a 79,4%, de 78,2% ontem, enquanto a de uma elevação de 75 pontos caiu para 20,6%, de 21,8% na quinta-feira.

"O aspecto mais preocupante do relatório desta manhã foi a atualização dos salários. Mantiveram-se surpreendentemente firmes, o que confirmou tendência recente. Infelizmente um retrocesso, em uma história de inflação que, de outra forma, estaria melhorando. Embora estejamos em um caminho melhor do que há alguns meses, ainda não estamos fora de perigo. A política (monetária) provavelmente continuará restritiva no curto prazo", observa em nota Matt Peron, diretor de pesquisa da Janus Henderson Investors.

Na B3, a grande maioria das ações que compõem o Ibovespa operaram em alta ao longo do dia, com destaque, no encerramento, para Natura (+10,15%), Locaweb (+6,66%) e Hapvida (+6,52%). As ações e os setores de maior liquidez também tiveram boa performance na sessão, embora moderada na Petrobras (ON +1,30%, PN +1,25%) em direção ao fim da sessão, com as ações da empresa acumulando ganhos de 7,78% (ON) e de 8,59% (PN) na semana. Vale ON subiu hoje 0,72% e avançou 7,29% no mesmo período. Entre os grandes bancos, o dia também foi majoritariamente positivo, com BB (ON +2,24%) à frente - à exceção de Bradesco (ON -0,30%, PN -0,07%) no fechamento. Do lado negativo do Ibovespa, destaque para Eletrobras (ON -4,58%), Suzano (-3,37%) e Pão de Açúcar (-2,18%).

No começo da tarde, o mercado tomou nota da entrevista do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, em que evitou responder sobre o papel que o ex-ministro Fernando Haddad (PT), nome mais cotado para a Fazenda, poderá exercer no governo. "Se eu responder o que você quer, você já vai saber o que eu penso, então eu não vou responder", disse Lula. Ele observou também que a diplomação como presidente eleito será realizada no dia 12 de dezembro, e que só então começará a definir ministérios.

O presidente eleito disse também estar "convencido" de que o Congresso irá aprovar a PEC da Transição, que busca a manutenção do pagamento do Bolsa Família em R$ 600 e abrir espaço no orçamento para demandas em outras áreas.

Pela manhã, agradou aos investidores a leitura positiva sobre a produção industrial, em alta de 0,3% em outubro ante setembro, quando a mediana do Projeções Broadcast apontava leitura negativa, de -0,1%, para o período. Em relação a outubro de 2021, a produção subiu 1,7%, também acima da mediana das estimativas, de 1,2%.

O quadro das expectativas para o desempenho das ações na próxima semana segue equilibrado no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a fatia dos que esperam queda para o Ibovespa na semana que vem subiu de 30,00% no Termômetro anterior para 37,50%, mesmo porcentual dos que esperam ganho, que na semana passada era de 40,00%. Para 25,00%, o índice terá variação neutra, ante 30,00% que esperavam estabilidade na pesquisa da semana passada.