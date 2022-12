Sesc São Caetano promove atividades para pais e filhos

da Redação



02/12/2022 | 18:24



Com o intuito de apresentar a adultos e crianças as diferentes linguagens artísticas e poéticas, o Sesc São Caetano oferece nos sábados de dezembro a partir das 9h30, teatro, oficina e literatura. As atrações fazem parte do projeto Sábado em Família.

Um dos destaques é a Cia Eureka, com o espetáculo R.U.A, que será apresentado neste sábado (dia 3) e no próximo (10), às 16h.

Confira as atrações:

Brincaqui, Brincacolá, com a Trupe Pé de Brincadeira, nos dias 3 e 10 de dezembro, das 9h30 às 17h30. Por meio de roda de música, oficina e instalação sensorial, os integrantes da trupe estimulam de forma lúdica diversas brincadeiras e explorações, proporcionando aos pequenos – bebês e crianças de até 6 anos -, junto com seus familiares, o exercício da sua potencialidade criativa e imaginativa. Contato com instrumentos musicais, dobraduras e montagens, experimentações sensoriais e exercício da criatividade, fazem parte das atividades.

Outra atração é o Tecendo Vínculos, Construindo Afetos, com Eduarda Furtado, neste sábado (3), das 10h às 11h. A entrada é gratuita, mas as senhas têm de ser retiradas com 30 minutos de antecedência.

Em uma roda de conversa serão discutidos temas como: a mãe que eu quero ser, a mãe idealizada. Informações e teorias sobre a infância estão amplamente disponíveis nos tempos atuais. Mas nem sempre o que está postulado cabe na prática diária de mãe e filho que são únicos em suas individualidades e demandas. Além disso, a exposição recortada da vida registrada nas redes sociais constrói uma imagem do que seria o ideal de mãe e também o ideal de filho, fator de alto impacto na saúde mental materna.



Literatura

Como nasceu a alegria, com o Grupo Manuí

Neste sábado (3), das 11h às 12h

Nessa história, as flores belas e tristes do jardim ignoravam uma florinha diferente, que tinha sua pétala rachada. A florinha ensina às outras flores o poder da alegria e do perfume. Nas palavras do escritor Rubem Alves “o perfume é o sorriso da flor!” A entrada é grástis.

Sarauzinho Maranhense, com Grupo Manuí.

No dia 10, das 11h às 12h, com entrada franca.

O Grupo Manuí canta e conta histórias que revelam o caldeirão cultural maranhense: o auto do Bumba meu Boi e suas histórias, brincadeiras com bonecos, danças e músicas, estimulando a participação do público nas narrações e brincadeiras.

Tecnologias e Artes

Brinquedaria - construção de brinquedos tradicionais, com Natasha Faria

Oficinas lúdicas e criativas de construção de brinquedos artesanais e tradicionais do Brasil. O conhecimento e a experiência de criação envolvem vários materiais e técnicas: modelagem, pintura e reciclagem do papel-machê, confeccionando o Mamulengo (fantoche) e Brinquedos articulados.

Natasha Faria é a Artista Plástica há 28 anos. Atelier no Brasil Campinas e em Portugal, realiza projetos de cenografia, ambientação, exposições artísticas, ateliers de formação para adultos e crianças, propostas de formações no desenvolvimento comunitário através da arte e workshops.

Teatro

R.U.A. - Recontando Uma Aventura

Cia Eureka

Dias 3 e 10/12, das 16h às 17h

Ingressos à venda na rede Sesc, com preços que variam de R$ 7,50 a R$ 25.

Dois garis trabalham carregando uma grande lixeira repleta de sucatas, quando, por meio de uma simples lembrança, embarcam em uma aventura inesperada, recontando, de forma criativa, o clássico Moby Dick. O espetáculo trabalha com teatro de objetos e formas animadas, promovendo um reúso de materiais diversos, que são ressignificados, ganhando valores simbólicos e metafóricos, muito característicos das brincadeiras de crianças. Embarcamos na viagem do navio Pequod, na esperança, mais uma vez, de transformar a frieza da rua, e a dura rotina dos garis, em mais uma grande saga, onde ainda se pode sonhar.

O Sesc São Caetano fica na Rua Piauí -554, bairro Santa Paula. Telefone para informações: (11) 4223-8800.