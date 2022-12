Ingrid Martins e Francisca Jorge batem americanas e são campeãs do ITF W60 do Rio

02/12/2022 | 18:20



A carioca Ingrid Martins e a portuguesa Francisca Jorge conquistaram, nesta sexta-feira, o título do Aberto da República, torneio de nível ITF W60, categoria abaixo da WTA. A dupla bateu as americanas Christina Rosca e Anna Rogers por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e ergueram a taça na quadra da Rio Tennis Academy, na Zona Sul da capital fluminense.

"Primeiro quero agradecer minha parceira, sem ela não existiria esse momento . Sentimento especial estar aqui em casa, com a família, cumprir esse objetivo, estou feliz. Tenho muito trabalho pela frente. Sentimento inexplicável (ganhar título e o top 100). Quero ficar nesse dia pra sempre, mas tenho certeza que tem muita coisa boa por vir ainda", comemorou a brasileira.

"Super contente, acho que essa parceria veio de última hora não que não seja nada digno, mas não esperávamos , mas estivemos bem desde o início, mostramos um alto nível , fomos crescendo ao longo dos jogos. Hoje fizemos um bom jogo, fomos consistentes", acrescentou a portuguesa. .

A conquista encerra com chave de ouro a temporada de Martins, que teve muito o que celebrar neste final de ano. Antes do triunfo em sua terra natal, foi campeã do WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, com a compatriota Luisa Stefani como parceira, uma semana atrás. O bom desempenho nos últimos dias a colocará pela primeira vez no top 100 do ranking na próxima atualização.

DECISÃO DE SIMPLES

Após a definição das campeãs das duplas, o Aberto da República terá a final de simples na manhã de sábado, a partir das 10 horas. O duelo decisivo será entre a belarussa Iryan Shymanovich e a russa Irina Khromacheva. Shymanovich eliminou a brasileira Laura Pigossi para chegar à final. Já Khromacheva passou pela compatriota Amina Anshba,

"Foi duro, Laura é uma grande lutadora, sabia disso desde o começo", comentou a belarussa. "Não consegui fechar o jogo no segundo set , foi duro ali, mas tentei trazer meu jogo de volta, fiquei na partida e consegui a vitória. No terceiro set só tentei dar o meu melhor , trazer minha concentração de volta", completou.