Após Roça falsa, André e Iran encontram Babi no rancho; peões podem ir para a berlinda se revelarem o segredo

02/12/2022 | 18:10



Uma surpresa boa! Após ser a vencedora da Roça falsa na última quinta-feira, dia 1, Babi pôde escolher dois participantes de A Fazenda 14 para visitá-la no rancho. Vale lembrar que a casa toda acredita que a ex-paquita foi eliminada. Iran Malfitano e André Marinho foram escolhidos para descobrirem em primeira mão que a aliada é, mais do que nunca, a favoritinha do público.

Assim que passaram pela porta do estabelecimento, os participantes gritaram e choraram juntos, com direito a muitos abraços e comemorações dos três. Babi disparou:

- É Roça falsa! Me deram esse presente!

Mas nem tudo são flores: os dois tiveram que prometer não contar à ninguém e, caso isso aconteça, os três irão para uma roça relâmpago. Adriane Galisteu, no comando do programa, alertou:

- Não falem dessa roça falsa com os outros peões, isso é muito sério. Se vocês desobedecerem essa ordem, nós abriremos uma roça relâmpago entre vocês três, beleza? E aí, podem ter certeza que um de vocês irá embora de verdade.

Ela ainda afirmou que eles deveriam criar uma história para não deixar ninguém desconfiar da Roça falsa:

- Vocês vão ter mais um tempinho agora, tá? Então aproveitem para combinar qual a história que vocês vão contar lá na sede. Nada de falar sobre a roça falsa. Inclusive, não é pra usar nem o famoso não posso falar. Tem que sustentar uma história combinada aí até o fim. E outra coisa, como hoje é um dia de festa, tomem o dobro de cuidado, porque não vai ter desculpa, não.