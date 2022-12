Internado, Pelé é homenageado no jogo da seleção brasileira, e Galvão Bueno manda recado: - Estou com você. Eu não, o Brasil inteiro

02/12/2022 | 17:11



Estamos todos na torcida! Minutos antes da bola rolar entre Brasil e Camarões, o rei Pelé foi homenageado no estádio Lusail. Tratando uma infecção respiratória, o ex-jogador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein.

No estádio, os torcedores esticaram um bandeirão com a foto de Pelé e as seguintes escritas: Pelé, melhore logo. Além disso, foi possível ver algumas pessoas com bandeiras e mais homenagens ao grande nome do futebol, que está com 82 anos de idade.

Após a transmissão das bandeiras, Galvão se emocionou e mandou um recado carinhoso ao ex-jogador:

- Seja qual for sua religião, o seu credo, sua crença. Estão mostrando aí a bandeira do Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Pelé é o grande Pelé, não tem ninguém igual a ele. Ninguém nunca será próximo a ele como jogador. Tive a felicidade de transmitir jogos com Pelé e trabalhar em três Copas do Mundo juntos. Um amigo querido. Uma pessoal absolutamente do peito, um cara do bem, disse.

E, continuou:

- Pelé está passando por um momento difícil, está hospitalizado. Hoje ele mandou um recado, mandei de volta: Estou com você. Eu não, o Brasil inteiro.

Estado de saúde do Pelé

A assessoria do ex-jogador emitiu uma nota à imprensa falando sobre o estado de saúde:

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.