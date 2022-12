Fred se derrete ao ver jogo do Brasil na Copa do Mundo ao lado de Cris, filho com Bianca Andrade

02/12/2022 | 17:11



Se você acompanha Fred nas redes sociais, deve saber que ele viu os primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo direto do Qatar. Mas, recentemente, o youtuber voltou ao Brasil para poder curtir os jogos ao lado de Cris, seu filho com Bianca Andrade.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma série de cliques e vídeos fofos ao lado do pequeno. Na legenda, ele escreveu:

Não aguentei de saudade e vim ver meu neném! Eu tinha que assistir pelo menos um jogo com ele na primeira Copa da vida dele!

Em outra publicação, ele declarou:

Primeira Copa do Mundo do nenein e nosso primeiro jogo do Brasil juntos!! Mais uma pro álbum: cenas que sonhei a vida toda