EUA estão se movendo na direção certa, diz Biden, sobre aumento de salários

02/12/2022 | 16:10



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que o aumento de salários acima da inflação representa que o país está se "movendo na direção certa". A declaração aconteceu nesta sexta-feira, 2, durante assinatura do projeto de lei H.J.Res.100, responsável por uma resolução atendendo demandas de trabalhadores para evitar uma paralisação ferroviária nacional.

Em seu discurso, Biden falou sobre o compromisso do seu governo com os trabalhadores, ressaltando os índices de crescimento de salários e geração de empregos divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho norte-americano, o chamado payroll.

O presidente dos EUA também destacou como o projeto de lei assinado nesta sexta melhora condições de trabalho dos ferroviários, garante aumento de 20% nos próximos cinco anos e que receberão assistência médica.

Biden comemorou como sinais de força da economia norte-americana a assinatura do projeto de lei e os dados divulgados nos últimos dias sobre crescimento no PIB, desaceleração da inflação e mercado de trabalho.

"Por meses, manchetes diziam 'a gasolina está cara' e olhem agora: o preço teve queda e deve continuar caindo. Não vamos parar nossa atuação por aqui. Nossa economia continua a crescer", assegurou o presidente dos EUA.