Neymar Jr. aparece treinando no Qatar e dá sopro de esperança para o povo brasileiro: Voltando

02/12/2022 | 16:10



Todo mundo sabe que Neymar Jr. acabou se machucando no jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar e desde então está tentando se recuperar o mais rápido possível para voltar e representar a camiseta dez do Brasil nos jogos.

Para mostrar a evolução dos treinamentos e recuperação do craque, a conta oficial da Confederação Brasileira de Futebol - CBF, no Instagram, mostrou um vídeo nos Stories do jogador se exercitando na academia momentos antes do Brasil entrar para enfrentar Camarões.

Neymar Jr., por sua vez, aproveitou a postagem para repostar o vídeo em suas redes e ainda dar um ar de esperança para o povo brasileiro com seu retorno porque escreveu: voltando. Será que o craque realmente volta a tempo para representar o Brasil nas oitavas de final.