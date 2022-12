Billie Eilish diz que não se sentiu sexy quando estava loira

02/12/2022 | 16:10



Billie Eilish está sempre mudando de visual. E, vamos combinar, ela fica bem em qualquer tom de cabelo, né? Mas, segundo a cantora, a sua fase loira não foi das melhores. Em entrevista à revista Highsnobiety, ela contou:

Eu não me senti sexy por nenhum segundo enquanto estava loira. Quando eu estava loira, as pessoas me tratavam diferente. As pessoas mudaram completamente seus comportamentos comigo.

Eilish ficou loira em 2021, mesma época que gravou seu clássico hit Happier Than Ever. Sobre a decisão de mudar de visual, ela explicou:

As pessoas me viam como alguém de 15 anos, uma criança que vestia um determinado tipo de roupa, tinha uma determinada estética e se comportava de um jeito. Eu sentia como se não pudesse mudar. É por isso que fui tão drástica.

E continua:

Eu estava tentando provar, ei, vão se f***r, eu posso fazer o que quiser. Agora posso parecer muito masculina se quiser e muito feminina se quiser e não vai ter nenhuma porra de manchete.