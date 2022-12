Confira prognósticos e palpites de futebol grátis para melhorar nas apostas esportivas

Beatriz Ceschim

02/12/2022 | 15:55



O mercado de apostas esportivas está em alta no Brasil e no mundo. Segundo o BNL data, um informativo sobre loterias, bingos, slots, cassinos e apostas, esse segmento movimentou mais de R$ 7 bilhões no país em 2020. A previsão é que, em 2023, sejam arrecadados mais de R$ 12 bilhões.

No resto do mundo, a situação é similar. De acordo com levantamentos da Grand View Research, empresa de consultoria, até o fim de 2022, o setor das apostas esportivas valerá cerca de US$ 65,3 bilhões. A estimativa é que aumente para US$ 153,6 bilhões, até 2030.

Uma das causas desse aumento significativo foi a pandemia. Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, as apostas esportivas online se tornaram a única opção deste período. Agora, em 2022, outro fator que tem impactado esse mercado é a Copa do Mundo do Catar. Com seleções do planeta inteiro participando dessa grande competição, os brasileiros e estrangeiros estão aproveitando para jogar e buscar grandes prêmios.

Contudo, para conseguir essas altas recompensas, é necessário saber bem no que investir. Uma das opções disponíveis no mercado para estudar mais sobre o assunto e fazer boas apostas são os Prognósticos e Palpites de Futebol Grátis, que aparecem em diversos sites do segmento, como o apostas24.org.

Prognósticos e palpites de futebol grátis

Nesta página da web, os jogadores encontram dicas e palpites de apostadores profissionais e especialistas nas diferentes Ligas. Com isso, as pessoas poderão conhecer muito mais os times, além de encontrar apostas de alto valor com mais facilidade. Todas as sugestões feitas no site vêm de analistas do segmento, baseadas em dados, estatísticas, histórico e elencos.

O foco principal do site são os prognósticos da série A do Brasileirão. Entretanto, a página não se resume somente a esta competição, trazendo dicas e informações sobre outras ligas importantes do mundo. Algumas das opções disponíveis na plataforma são: Brasileirão Série A e B, Copa Libertadores, Liga dos Campeões, La Liga, Premier League, Bundesliga, Liga Francesa, Eurocopa e Copa do Mundo.

No apostas24org, os jogadores recebem odds atualizadas ao segundo, com comparativo; análise dos melhores jogadores, do elenco e da formação dos times; explicação para todos os palpites; informação da forma, estatística e histórico de embate entre os times; dicas diárias e explicação para todas as sugestões oferecidas pelos profissionais da plataforma.

Além disso, o apostas24.org realiza diversas checagens das informações, para manter tudo o mais certo possível e auxiliar mais jogadores. As dicas e palpites são checados por vários softwares rigorosos, utiliza-se Inteligência Artificial para detecção de apostas maiores e cálculos minuciosos são feitos para aumentar as probabilidades de acerto. Tudo isso está disponível no site, que pode ser acessado pelo computador ou mobile.