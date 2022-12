Mariah Carey comenta vídeo de David Beckham cantando All I Want For Christmas

02/12/2022 | 15:11



Já entrando em clima das festas, David Beckham apareceu em um vídeo cantando o clássico do Natal, All I Want For Christmas, de Mariah Carey, como você acompanhou aqui no ESTRELANDO. Na publicação, feita por Victoria Beckham no Instagram, o ex-jogador aparece curtindo sua xícara de chá e cantarolando a canção.

Na legenda, a ex Spice Girl contou que seu marido estava se esforçando na canção:

David Beckham nos dando seu máximo, Mariah Carey.

Nos comentários, Mariah Carey não deixou a situação passar em branco e disse que adorou a versão:

Minha nova versão favorita, amo vocês!

No vídeo o casal mostra um pouco do bom-humor de sua relação e Victoria brinca com a dificuldade de David em alcançar a nota da música, sem sair por baixo o famoso rebata a esposa, falando que ela também não.