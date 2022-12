Justin Bieber lança empresa de água sustentável na Copa do Mundo, entenda!

02/12/2022 | 15:11



Fazendo a parte dele para um mundo melhor! Justin Bieber deixou a internet encantada ao anunciar sua nova marca, Generosity. Criada pelo cantor em parceria com o empresário Micah Cravalho, o negócio comercializa água mineral com uma boa causa por trás da ideia. O cantor de Baby aproveitou a Copa do Mundo 2022 para lançar o projeto que diminui a produção e o uso de garrafas descartáveis de plástico.

Em uma ação no Qatar, serão distribuídas 150 fontes de água mineral para que as pessoas possam encher suas garrafas sem precisarem gastar ainda mais plástico. A marca tem o propósito de ajudar a criar um mundo mais sustentável.

Bieber falou para o jornal CNN sobre suas motivações e expectativas para o projeto:

- Quero que o mundo tenha acesso à melhor água. Também quero que os países saibam como melhor proteger seu povo. O uso excessivo de plástico está nos prejudicando, precisamos ser mais sustentáveis.

O co-fundador da Generosity também falou sobre suas metas para o futuro:

- Aspiramos a ser o líder global em tecnologia de água, capacitando os consumidores com produtos recarregáveis como alternativa às embalagens descartáveis.

O marido de Hailey Bieber foi ao Qatar, e encontrou com Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, irmã do principal governante do país. Em comunicado à imprensa, a poderosa falou sobre a parceria entre o país-sede da Copa e o artista:

- Tendo participado de esforços de limpeza de praias no Catar por muitos anos, testemunhei em primeira mão o efeito da poluição em nosso ambiente natural. Por meio de iniciativas como essa e projetos como as garrafas de água artísticas da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, que reúnem a comunidade artística global para defender um futuro mais sustentável, todos somos incentivados a fazer nossa parte durante a Copa do Mundo e além.