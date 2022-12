Artistas gráficos da região têm espaço na exposição da CCXP22

Coluna Social



02/12/2022 | 14:03



Desde sua primeira edição no Brasil, a Comic Con Experience 2022 recebe amantes dos quadrinhos, super heróis, livros e, principalmente, da cultura pop. A convenção de entretenimento deste ano reúne importantes marcas para o setor como a Netflix, Prime Video, Disney, HBO, Globoplay e Crunchyroll, além de personalidades do cinema, música, games e mundo geek.

O centro do pavilhão da São Paulo Expo é dedicado ao Artists’ Valley que soma mais de 500 artistas nacionais e internacionais em uma exposição de quadrinhos, mangás, gibis, roteiros, tiras e peças de ilustração gráficas, em diversos gêneros como terror, aventura e drama. E dentre tantos artistas, o Grande ABC mostrou expressão e foi representado pelo trabalho de quadrinistas.

A jornalista e ilustradora Cecilia Marins, de São Caetano, misturou o gênero do entretenimento com o informativo, contando histórias reais por meio dos quadros. Inspirada no trabalho da quadrinista Helô D''Angelo, criou seu primeiro projeto de jornalismo em quadrinhos, a HQ Parque das Luzes, em que a autora quebra a romantização da prostituição e retrata a história das mulheres nesta situação. “O quadrinho é uma linguagem conhecida e tem um impacto emocional muito maior. Então, quando coloco a temática neste formato, a galera gosta muito”, destaca a artista.

Outro artista selecionado para a exposição foi Raphael Fernandes. Nascido em São Bernardo, sempre esteve imerso no mundo dos HQs por meio de sebos nas ruas de Santo André. Em seus trabalhos, o quadrinista traz elementos culturais e políticos do Brasil. Sua obra Apagão possui influências das ilustrações norte-americanas, mas reflete uma distopia em um cenário brasileiro. “Não só pela minha formação em história, mas por uma preocupação em falar comigo mesmo, que queria se encontrar quando fosse comprar gibis” explica o escritor.

Dos romances infanto-juvenis para os quadrinhos, o são-bernardense Felipe Pan também integrou o Artists’ Valley. Histórias do Senninha, Homem-Aranha e mangás foram o início da história do artista com o universo das HQs, mas foi a temática da mitologia, sobretudo celta e egípcia, que conquistaram o interesse para realizar seus trabalhos. A obra Triskele, em colaboração com o artista Monoramis, conquistou o público internacional. “Tive experiências muito boas com outros artistas que me incentivaram a fazer a transição do romance para os quadrinhos”, finaliza Pan.

Serviço

CCXP22

Data: Até dia 04 de dezembro.

Endereço: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP.

Horário: Sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 11h às 21h e domingo, das 11h às 20h.

O valor do ingresso pode chegar a R$ 540, dependendo da data escolhida. Há possibilidade de meia social, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Fotos: Jonathan Fernandes