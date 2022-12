Raissa Barbosa conta que já recebeu mensagem de Neymar Jr.: - Há muito tempo

02/12/2022 | 14:11



Abriu o jogo! Durante participação no Podcast Creators, Raissa Barbosa participou da brincadeira do Penso, Pego ou Passo, em que deveria revelar o que faria com alguns famosos. A primeira imagem a aparecer foi a de Neymar Jr. e ela não pensou duas vezes antes de responder:

- Acho que todo mundo pegaria o Neymar, né? Se eu falar que não pegaria é mentira.

Após um dos apresentadores perguntar se o jogador de futebol já deu em cima dela, a famosa revelou que já chegou a receber uma mensagem.

- Muito, mas muito, tempo atrás. Tinha um aplicativo que era do bate-papo do Instagram. O Instagram ainda não tinha bate-papo. Ele tinha me mandado mensagem, mas há muito tempo. Acho que foi só um coração, não foi nada tipo dando em cima, não.

Em relação a outros atletas da Seleção brasileira, Raissa não reconheceu Rodrygo Goes quando viu a foto, revelou que pegaria Richarlison e comentou sobre Éder Militão e Vini Júnior:

- Eu passo Éder. Todo mundo está passando. [...] O Vini eu acho que ele tá quase namorando também. Eu penso.

Raissa ainda contou que já beijou Kevinho:

- Já peguei. Faz muito tempo, foi antes da Fazenda, eu acho.