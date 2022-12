Pelo Instagram: grupo mobiliza doações por meio das redes sociais

Da Redação

Há nove anos, o grupo Voluntários Engajados realiza ações com crianças internadas em hospitais públicos no Rio de Janeiro e distribui itens de higiene e brinquedos. Desde o início da pandemia, além de continuar a repassar essas doações, todo mês “adota” uma causa social diferente, apoiando instituições que atuam com essa mesma causa. Apenas em 2021, foram 24 instituições beneficiadas.

Na prática, o grupo Voluntários Engajados mobiliza voluntários pelo Instagram, faz mutirões de arrecadação online e tenta amenizar várias necessidades, pois, com o isolamento social, as doações para as instituições diminuíram consideravelmente.

Em dezembro, a causa escolhida é a de educação ambiental por meio do Projeto EDUC. Eles irão presentear 500 crianças de escolas públicas de Duque de Caxias (RJ). Todo tipo de brinquedos (novos ou seminovos em bom estado) e livros (não didáticos, infantis e infantojuvenis) são bem-vindos.

Para participar, basta levar os itens até o ponto de arrecadação localizado na ONG Guardiões do Mar (Rua Alfredo Azamar, 739, casa 01 – Boa Vista, São Gonçalo, RJ). Também é possível optar por transferir dinheiro via Pix, pela chave 02483111000121. Em caso de dúvida, converse com Helesandra Costa pelo WhatsApp – (21) 96783-0966.