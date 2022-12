Presidente da Alemanha confirma presença na posse de Lula

02/12/2022 | 13:13



O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, confirmou nesta sexta-feira, 2, presença na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o dia 1º de janeiro de 2023 em Brasília. A nota divulgada pela embaixada alemã no Brasil também informou que Steinmeier irá participar de encontros com governadores e visitar a Amazônia.

A presença do presidente alemão sinaliza também o fim do isolamento do Brasil perante o cenário internacional. "Com a sua presença, o presidente saúda a mudança democrática de poder no maior país da América Latina e pretende impulsionar uma nova fase da parceria estratégica entre o Brasil e a Alemanha", diz o documento.

A vinda de Steinmeier reforça, ainda, o apoio alemão à proteção da Amazônia e destaca a importância da floresta para a política climática internacional, segundo a embaixada alemã. "Para o presidente alemão, a posse do novo governo brasileiro está associada à expectativa de uma dinâmica positiva na proteção desse recurso essencial à sobrevivência", afirma a nota.

Além do presidente alemão, outras lideranças internacionais foram convidadas e são aguardadas na posse do petista para seu terceiro mandato. Como mostrou o Estadão, a equipe de Lula comunicou a integrantes do Itamaraty que "todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas" devem ser convidados para o evento.

Marcada para o primeiro dia do ano, a posse de Lula deve contar com mais de 20 atrações artísticas, em evento batizado como "Festival do Futuro". Segundo a futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, já foram confirmadas as presenças de Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda. Os artistas não devem cobrar cachê.

Antes da posse, Lula ainda deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A informação foi divulgada pelo ex-prefeito paulistano Fernando Haddad nesta quarta-feira, 30. O presidente eleito disse nesta sexta a jornalistas que se encontrará com Biden depois do dia 12.