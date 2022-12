No Qatar para a Copa do Mundo, Felipe Andreoli fala de preocupação com cirurgia de Rafa Brites: Nunca tinha visto tão abatida

02/12/2022 | 13:10



Felipe Andreoli realizou um sonho ao viajar para o Qatar para cobrir a Copa do Mundo como repórter da TV Globo. Mas, apesar da felicidade de estar conquistando um importante passo na carreira, o jornalista também se viu sentindo tristeza pela saudade da família. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, ele contou:

- A saída do Brasil foi difícil. Mas, depois que a Copa começa, tem muito trabalho, muita adrenalina. O tempo acaba passando rápido. Ela sabe que eu estou super feliz e realizado fazendo este trabalho, então, fica feliz também. Morremos de saudade, mas, pelo menos com a ajuda da tecnologia, dá para nos vermos também. Imagina se fosse como antigamente, quando a gente só podia se falar pelo telefone, sem olhar rostinho, sem olhar fotinho, sem olhar vídeo. Sem dúvida era bem mais difícil. Hoje, a gente consegue amenizar bem mais.

E continua:

- O sonho de todo mundo é cobrir a seleção. É legal fazer muitas coisas numa cobertura como esta, mas estar no lugar da competição, perto da seleção brasileira, é a realização de um sonho.

O jornalista ainda declarou que as vezes chega a perder horas de sono para poder passar mais tempo conversando com a esposa Rafa Brites e os filhos, Rocco, de cinco anos de idade, e Leon, de nove meses de vida.

- O melhor horário para conversar com calma é quando acaba o dia, por volta de 1h, 2h da manhã, quando são 20h no Brasil. Volto para o hotel louco para ver os filhos e falar com a mulher. Claro que, às vezes, acabamos nos estendendo um pouco mais para matar as saudades e vamos dormir mais tarde do que o programado. Mas vale a pena perder esses minutinhos de sono para conversar com a galera em casa.

Mas, nem tudo foram flores. Durante esse período, Rafa fez uma cirurgia e passou por maus bocados durante o processo de recuperação.

- A gente já sabia que ela ia fazer essa operação quando eu estivesse fora. Os meus sogros e cunhadas estão lá com ela, preparamos um apoio. Ela não contava que o pós-operatório seria tão dolorido. Quando eu falava com ela no telefone, eu via que ela estava abatida. Isso me preocupou. Mas agora que ela já está melhor, em casa, fico mais tranquilo e mais aliviado. Esses primeiros cinco, seis dias foram divididos: de alegria pelo trabalho aqui, mas de preocupação para saber como ela estava. Em 12 anos juntos, eu nunca tinha visto a Rafa tão abatida com problema de saúde. Isso me deixou tenso, mas agora já está bem mais tranquilo porque está passando.

Essa é a terceira Copa do Mundo de Andreoli, as outras duas ele foi como enviado do CQC, da Band.