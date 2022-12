Guarani se aproxima do lateral-direito Lucas Marques, que deixou o CSA

02/12/2022 | 12:10



O Guarani encaminhou a contratação do lateral-direito Lucas Marques, de 24 anos, que atuou pelo CSA neste ano. O jogador anunciou sua saída do clube alagoano pelas redes sociais e ajusta detalhes para ser anunciado oficialmente pelo Guarani.

O lateral-direito fez 35 jogos pelo CSA neste ano, marcou três gols e deu uma assistência. Com carreira ligada principalmente aos clubes de Goiás, Lucas teve uma experiência em São Paulo. Em 2021, fez 15 jogos e um gol pelo Grêmio Prudente.

O Guarani busca reforços nesta posição, pois só conta atualmente com Mateus Ludke no atual elenco. O contrato de Diogo Mateus, titular em grande parte do ano, terminou em novembro e o clube ainda busca renovação. Já o lateral-direito Lucas Ramon foi dispensado antes do fim da temporada.

Apesar de brigar contra o rebaixamento em parte da temporada, o Guarani se recuperou e terminou a Série B em décimo lugar com 51 pontos. No Paulistão, caiu no Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa. A competição tem início previsto para 15 de janeiro e o time estreia diante do Santo André, fora de casa.