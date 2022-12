Drew Barrymore revela que está namorando após seis anos sem se relacionar com ninguém

02/12/2022 | 12:10



O amor está no ar! Drew Barrymore contou no último episódio do seu programa de entrevistas The Drew Barrymore Show, que está em um novo relacionamento após um longo período sem se envolver com ninguém.

A conversa rolou com a convidada Whoopi Goldberg, e a atriz perguntou se ela ainda estava solteira:

- Na última vez que você esteve aqui, nós duas estávamos solteiras. Você não estava saindo [com ninguém]. Você está saindo agora?, questionou ela, revelando em seguida que está se envolvendo com alguém:

- Já tinham passados tantos anos, comecei a ficar meio preocupada, tipo, eu sou boa demais sozinha.

Goldberg então deu um conselho à amiga:

- Talvez só umas pegações sejam a melhor coisa no momento, até que você possa dizer para si mesma, agora eu realmente quero alguém fazendo parte disso. No momento, talvez não seja isso o que você queira e provavelmente é por isso que você está bem.

Vale pontuar que Drew Barrymore estava solteira desde 2016, quando assinou o seu divórcio com o consultor de arte Will Kopelman. O ex-casal, vale pontuar, são pais de Olive, de dez anos de idade, e Frankie, de oito anos de idade.