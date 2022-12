Rafa Kalimann entrega se o BBB é roteirizado e explica o que acontece dentro do confinamento

02/12/2022 | 12:10



Existe armação no BBB? Os participantes recebem informações externas? Rafa Kalimann participou do podcast Podpah na última quinta-feira, dia 1, e abriu o jogo sobre como as coisas funcionam dentro do reality show.

- As pessoas têm esse questionamento: Será que é realmente tudo real? Será que as pessoas não passam recado? Não, não passam recado! É 100% real. O que acontece é que aos poucos eles vão condicionando a gente em benefício do programa, a gente trabalha com isso, a gente entende!, começou.

E continuou:

- A gente está falando sobre um papo que não é legal falar ao vivo e está ao vivo porque é 24 horas. Eles dão atenção para a gente parar. Aí, aos poucos, você fala: Cara, não vou voltar naquele assunto. Não é que eles impedem a gente de falar, a gente pode continuar falando, mas eles dão atenção do tipo: Cara, não fala besteira não? isso aqui não é muito legal para a gente falar, vamos evitar.

Kalimann ainda entregou qual postura adotou após receber comentários de haters nas redes sociais:

- Eu acho cruel a gente ter se acostumado a isso. Chegou a tal ponto que normalizaram de certa maneira esse ódio gratuito, porque a gente adaptou, falou: É, infelizmente vou ter que me acostumar com isso aqui! Hoje eu me acostumei [...] Tem coisas que eu não faço mais, por exemplo, ficar olhando Twitter, essas coisas eu não entro mais. Não estou afim de ficar vendo porque eu sofro! [...] Tem sido muito recorrente e comum. Infelizmente, a gente vê diversas críticas acontecendo na internet. Tem um lado meu que não gosta de falar sobre isso, mas tem um lado que acha que a gente não pode fazer de conta que, do lado de cá, não tem pessoas que sentem e sofrem por elas.