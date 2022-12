O que fazer em Liverpool – Passeios, hotéis e restaurantes

Maria Beatriz Vaccari

Londres é a cidade inglesa mais visitada por turistas brasileiros. O país, contudo, é lar de outros destinos incríveis que merecem destaque. Neste post, descubra o que fazer em Liverpool, terra dos Beatles e de um dos times de futebol mais famosos do mundo.

Onde fica Liverpool

Liverpool fica no noroeste da Inglaterra. O destino é uma cidade portuária e funciona como uma rota importante de comércio. É ali que o rio Mersey se encontra com o Mar da Irlanda.

Além de ser um grande polo cultural, Liverpool tem um papel importante no mundo dos esportes, sendo lar de dois grandes times de futebol: Liverpool FC e Everton.

Como chegar a Liverpool

A rota mais comum para chegar a Liverpool a partir do Brasil é fazendo uma parada no aeroporto de Londres e, depois, embarcando em outro voo rumo à cidade dos Beatles.

Quem já está na capital inglesa ou em outro destino da Europa pode procurar voos de companhias low cost, que costumam ter tarifas atrativas.

Outra opção para quem está em algum lugar do continente europeu é ir a Liverpool de trem. Partindo de Londres, por exemplo, é possível chegar ao destino em aproximadamente 2h20.

Transporte em Liverpool

A maioria dos pontos turísticos de Liverpool fica no centro da cidade e perto da região portuária Albert Dock. Por isso, é possível conhecer muita coisa apenas andando a pé ou alugando bicicletas.

O sistema de transporte público aparece como uma boa opção para percorrer trajetos mais longos. Há várias linhas de ônibus, metrô e ferry.

Quem procura uma opção mais confortável para explorar a cidade deve alugar um carro. Vale a pena destacar que os veículos do país têm a direção do lado esquerdo. Por isso, é indicado conferir algumas dicas para dirigir na mão inglesa antes da viagem.

Sempre que viajamos, alugamos carros com a Mobility. A plataforma é bem simples de usar. Além disso, reúne as melhores locadoras do mundo em um único local e, por isso, consegue oferecer as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Liverpool

Abril, maio, setembro e novembro são bons meses para visitar Liverpool. É durante esses períodos que a temperatura fica mais amena e agradável.

O verão também conta com dias ensolarados e ideais para atividades ao ar livre. A estação, contudo, é marcada pelo grande número de turistas e por hospedagens com tarifas mais altas.

Evite viajar entre janeiro e dezembro, quando Liverpool tem dias curtos e muito frios.

Seguro viagem Europa

Contratar um seguro viagem é essencial para evitar dores de cabeça durante uma viagem a Liverpool. Afinal, imprevistos de saúde podem acontecer.

A dica para encontrar um plano bom e barato é acessar um comparador que reúne as principais operadoras que atuam na Inglaterra. Assim, fica fácil identificar o melhor pacote e fechar negócio de forma segura.

O que fazer em Liverpool

A lista de atrações em Liverpool inclui:

Albert Dock Beatles Story Museum Magical Mystery Tour Centro de Liverpool Tate Liverpool Merseyside Maritime Museum Cavern Club Anfield

Albert Dock

DepositPhotos Albert Dock

A Albert Dock é um dos principais cartões-postais de Liverpool. Trata-se um conjunto de galpões navais da década de 1980. Eles foram reformados e hoje abrigam escritórios, galerias, lojas e museus.

A área é perfeita para fotos e funciona como um bom ponto de partida para explorar a cidade.

Beatles Story Museum

DepositPhotos Beatles Story Museum

Fãs dos Beatles não podem deixar de conhecer o Beatles Story Museum. O complexo conta a história da banda com uma série de itens e documentos.

Há também uma segunda ala, que fica na Georges Pierhead, onde é possível participar de uma experiência em um simulador 4D.

Endereço: Britannia Vaults, Royal Albert Dock

Britannia Vaults, Royal Albert Dock Horário de funcionamento: domingo a sexta-feira, das 9h às 16h. Sábado, das 9h às 17.

Magical Mystery Tour

DepositPhotos Strawberry Field. uma das paradas do Magical Mystery Tour

Quem passa pela Albert Dock pode embarcar no ônibus azul e amarelo do Magical Mystery para curtir outra atração relacionada aos Beatles.

O veículo percorre o subúrbio da cidade e passa por lugares icônicos relacionados às músicas e à trajetória da banda. Ao longo de duas horas, a galera conhece pontos como a rua Penny Lane e o local onde ficava o famoso orfanato Strawberry Field.

Endereço: Anchor Courtyard, 32

Anchor Courtyard, 32 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 16h.

Centro de Liverpool

DepositPhotos Centro de Liverpool

Vale a pena tirar um tempinho para explorar o centro da cidade. É ali que o viajante encontra prédios grandiosos, com os dos teatros Empire e Royal Court.

Também é possível visitar a Liverpool College of Art, onde John Lennon estudou.

Tate Liverpool

DepositPhotos Tate Liverpool

O Tate Liverpool é a primeira filial do museu londrino. Durante a visita, é possível ver obras como o telefone-lagosta, de Dalí, e quadros de diversas partes do mundo.

O complexo fica na região das docas e tem cantinhos perfeitos para quem gosta de tirar fotos.

Endereço: Royal Albert Dock

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h50.

Merseyside Maritime Museum

DepositPhotos Merseyside Maritime Museum

O Merseyside Maritime Museum é um dos museus mais interessantes de Liverpool. O local conta histórias da marinha britânica e de embarcações famosas.

Há uma exposição permanente com várias informações sobre o Titanic, incluindo dados sobre passageiros e tripulantes do navio.

Endereço: Royal Albert Dock

Royal Albert Dock Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 16h.

Cavern Club

DepositPhotos Cavern Club

O Cavern Club é mais uma atração ligada aos Beatles. Inaugurado na década de 1950, o bar recebeu várias apresentações da banda no início de carreira.

Ao longo dos anos, a casa continuou organizando shows de artistas icônicos, como Adele, Amy Winehouse e a banda Arctic Monkeys. Paul McCartney também tocou por lá em carreira solo.

Endereço: 10 Mathew St

10 Mathew St Horário de funcionamento: domingo a quarta-feira, das 11h às 0h. Quinta-feira e sexta-feira, das 11h às 1h. Sábado, das 11h às 2h.

Anfield

Quem gosta de futebol pode programar uma visita ao icônico estádio Anfield. O local é lar do Liverpool FC e já foi palco de partidas históricas.

A dica é assistir a um jogo ou fazer o tour pela arena, que passa por um museu interativo onde é possível ver alguns dos melhores momentos do clube inglês.

Endereço: Anfield Rd

Onde comer em Liverpool

Liverpool abriga vários pubs legais e restaurantes que oferecem experiências gastronômicas deliciosas. Abaixo, veja três opções que recomendamos visitar em uma viagem à cidade.

Pump House

Bakchich Liverpool

The London Carriage Works

Pump House

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The PumpHouse (@thepumphouseliverpool)

O Pump House é um pub ideal para quem procura um passeio diferentão. Ele fica dentro de uma antiga casa de bombas na região de Albert Dock e serve pratos tradicionais.

Bakchich Liverpool

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bakchich Lebanese Street Food (@bakchich_)

A história do empreendimento começou nos mercados de Natal da cidade, onde os donos do restaurante vendiam comidas típicas do líbano. Hoje, as receitas como falafels e shawarmas são vendidas no Bakchich.

The London Carriage Works

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The London Carriage Works (@ldncarriageworks)

Comandado pelo chef Paul Askew, o The London Carriage Works reúne menus sofisticados, com pratos que levam ingredientes regionais.

Onde ficar em Liverpool

É fácil encontrar onde ficar em Liverpool, já que a cidade conta com uma variedade de hotéis bacanas. Separamos três opções confortáveis e bem localizadas.

Aloft Liverpool

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aloft Liverpool (@aloftliverpool)

Baseado em um prédio neo-barroco, o Aloft Liverpool tem espaços arejados e com visual moderninho. O hotel tem bar, academia e restaurante inspirado na gastronomia de Nova York.

Hard Days Night Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HardDaysNightHotelLPL ?? (@hdnhliverpool)

Temático, o Hard Days Night Hotel tem várias referências aos Beatles. O local também fica perto do centro da cidade e do Cavern Club.

Ibis Liverpool Centre Albert Dock

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ibis Liverpool Albert Dock (@ibisliverpool_albertdock)

O Ibis Liverpool Centre Albert Dock é uma boa opção para quem procura conforto e tarifas atrativas. De quebra, o complexo fica em frente à Albert Dock.

Planeje sua viagem para Liverpool

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Inglaterra, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

