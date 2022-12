Rebecca Vettore

02/12/2022 | 11:55



Notificações nem sempre são bem-vindas. Ainda mais quando não param de aparecer na tela do celular. Há quem fique ansioso só de ver que um seguidor curtiu uma publicação ou ainda mais nervoso quando aparece a chegada do e-mail do chefe no fim de semana. Se você tem iPhone, saiba que existe uma forma bem simples de bloquear esses avisos. Acompanhe!

1. Vá em “Ajustes” e clique em “Notificações”.

2. Acesse “Estilo das Notificações”. Na sequência, siga até o aplicativo que você deseja não receber mais mensagens de alertas.

3. Clique no botão “Permitir Notificações” para barrar os avisos. Se mudar de ideia, é só clicar neste mesmo botão para voltar a enxergar as notificações.

Na galeria, veja em capturas como bloquear notificações no iPhone: