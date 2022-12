Xiaomi amplia linha pet no Brasil com dois novos produtos inteligentes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/12/2022 | 11:55



Apesar da rotina cada vez mais intensa em virtude do trabalho e dos compromissos pessoais, o cuidado com os pets segue na lista de prioridades dos brasileiros. Pensando nisso, a Xiaomi complementa seu portfólio de produtos para animais domésticos e traz ao Brasil o Alimentador Inteligente para Pet e o Bebedouro Inteligente Pet. Os dispositivos podem ser encontrados nas lojas e quiosques da marca localizados em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA) e Recife (PE), e no e-commerce oficial.

De maneira prática, o produto libera a ração automaticamente com hora e dosagem predefinidos pelo tutor, que realiza a programação de maneira digital. É possível controlar a dieta do pet 24 horas por dia de qualquer lugar, por meio dos aplicativos Mi Home e Xiaomi Home. Trata-se de uma solução para o tutor que passa o dia fora, chega tarde ou precisa viajar por determinado tempo.

O Alimentador Inteligente para Pet possui cabo de alimentação de energia em nylon, à prova de mordidas, e sistema de emergência com funcionamento por pilhas. O compartimento para manutenção dos alimentos é completamente selado, visando deixar a ração fresca, seca e saborosa para os bichinhos.

O produto é ideal para gastos e cães de pequeno e médio portes. Comporta rações de 5mm até 12mm e possui capacidade para 1,8kg com sensores que enviam notificações ao smartphone para avisar o tutor quando o alimento estiver no fim. Preço sugerido: R$ 1.199,99.

O Bebedouro Inteligente Pet também permite programar o volume de água para os bichinhos de maneira digital. O produto conta com tanque com capacidade para 2 litros. Há sistema exclusivo de circulação que oxigena a água e filtra as impurezas, ajudando na saúde renal e urinária dos animais, já que elimina partículas finas, pelos e cloro residual, como íons Ca e Mg, que causam pedras nos rins.

O tutor consegue acompanhar via aplicativo o estado dos filtros e a qualidade da água fornecida, além de receber avisos para repor a água e configurar modos de uso de forma remota. O dispositivo emite o mínimo de ruído para não incomodar tutor e pet. Em eventual falta de energia elétrica, o bebedouro dispensa uma quantidade de água potável de emergência. Preço sugerido: R$ 799,99.