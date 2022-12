Ibovespa ignora queda em Nova York e sobe, tentando recuperação

02/12/2022 | 11:48



O Ibovespa tenta aliviar nesta sexta-feira, 2, a queda da véspera, quando caiu 1,39%, aos 110.925,60 pontos, e sobe, puxado principalmente pelas ações da Petrobras. Os papéis avançam, também buscando algum ajuste depois do recuo da véspera, apesar da instabilidade do petróleo no exterior.

Após cair 0,87%, na mínima aos 109.963,02 pontos, após o payroll (dado de emprego) mostrar geração de vagas acima do esperado nos Estados Unidos, o índice Bovespa retomou a alta do início do pregão, em meio a uma leitura preliminar menos 'dura' em relação aos dados. Com isso, mira o nível dos 112 mil pontos, depois de começar o pregão aos 110.925,754 pontos.

Às 11h41, o Ibovespa subia 2,06%, na máxima aos 113.215,29 pontos.

A economia dos Estados Unidos gerou 263 mil empregos em novembro. O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 200 mil. Já a taxa de desemprego veio em linha com o esperado, mantendo-se em 3,7%. O salário médio por hora teve crescimento de 0,55% em novembro, na comparação com outubro, e de 5,09% na comparação anual. Os dois números superaram as previsões (0,3% e 4,6%, respectivamente).

Para Felipe Cima, operador de renda variável da Manchester Investimentos, apesar da geração de vagas forte, há sinais de desaquecimento da atividade. "Não é que o mercado quer uma economia ruim, com desemprego. Vemos um arrefecimento da inflação que pode ser momentâneo ou não. Talvez tenhamos dados enganosos", avalia.

Cima cita como exemplo os recentes dados de atividade do Brasil, mostrando alguma melhora do indicador total em si, mas quando se olha a abertura, diz, há sinais de desaquecimento.

As bolsas americanas ainda caem. "Payroll reduz um pouco o otimismo dos mercados", diz o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Na avaliação de Campos Neto, o dado de emprego "no mínimo" contém apostas mais agressivas de término iminentes do ciclo de aperto monetário nos EUA. "Acho que não chega a tanto. Pode alimentar algumas apostas marginais nesse sentido. Mas a alta de 50 segue como bem mais provável. São claros os sinais de desaceleração da atividade", avalia o economista da Tendências.

A despeito da criação de vagas maior do que a prevista pelo mercado nos Estados Unidos, Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos, ressalta que ainda acredita que o Fed vai reduzir a alta dos juros de 0,75 ponto porcentual para 0,5 ponto, pois a inflação começou a ceder. "Só que talvez tenha de ajustar o tempo em que a taxa irá ficar em patamar elevado", diz.

Por aqui, ainda ajuda o resultado melhor do que o esperado da produção industrial brasileira e a avanço do minério de ferro na China. Porém, o dia pode ser de liquidez baixa, por causa do jogo do Brasil (16 horas).

Ontem, o Ibovespa encerrou em baixa de 1,39%, aos 110.925,60 pontos, motivada por temores fiscais, enquanto a PEC segue travada, e com recessão mundial.

Por aqui, novos sinais de que a PEC de transição pode ser finalizada com um texto misto estão no radar. Ainda assim, o projeto segue emperrado. Espera-se que seja aprovado na semana que vem, quando também é aguardado anúncio de nomes da equipe econômica do novo governo. Hoje, contudo, o líder do PT no Senado, Reginaldo Lopes, disse que o piso da PEC de transição será de R$ 150 bilhões, afastando a possibilidade uma proposta mais amena. Disse que a votação da PEC no plenário do Senado deve ocorrer na quarta.

"Incertezas com os rumos fiscais seguem presentes, mesmo que os investidores tenham adotado uma linha mais otimista com a aposta de que o Congresso irá desidratar a PEC do estouro", diz o sócio da Tendências Consultoria.

Quanto à Pesquisa Industrial Mensal (PIM), mostrou que a produção industrial de outubro teve resultado melhor do que o esperado pelo mercado. Isso pode provocar algum ânimo às ações do setor de consumo na B3, com algumas sendo penalizadas na esteira do PIB do terceiro trimestre e em meio a trocas de posições de fim de mês.