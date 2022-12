Em meio à Copa do Mundo, Ludmilla faz baile funk no Qatar

02/12/2022 | 11:10



Ludmilla fez um festão daqueles no Qatar! Em clima de Copa do Mundo, a cantora reuniu famosos em um baile funk no país - que contou com a presença de Rafa Kalimann, Belle Silva, MC Carol, Karoline Lima, Aline Gotschalg, MC Mirella, entre outros.

Caso você não se lembre, antes de viajar, a cantora sofreu fortes críticas, já que o Qatar tem leis que proíbem e reprimem a comunidade LGBTQIA+. Em resposta a essa repercussão negativa, Lud prometeu levar a palavra da liberdade ao país. E assim foi feito! Além de viajar com a esposa Brunna Gonçalves, a cantora fez questão de cantar a música Maldivas, que fez especialmente para a amada.

Nos Stories, Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, elogiou a apresentação e escreveu:

Noite brasileira. Nem parece que estamos no Catar! Ludmilla dominou tudo.

Em suas redes sociais, Lud também compartilhou alguns cliques da noite e disparou:

Sacudindo o Qatar.