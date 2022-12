Vendas de veículos crescem 12,78% em novembro ante outubro, revela Fenabrave

02/12/2022 | 10:57



As vendas de veículos no Brasil aumentaram 12,78% em novembro na comparação com outubro, após terem recuado 6,7% entre setembro e outubro. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 2, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e consideram carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Foram 203,994 mil veículos, contra 180,882 mil em outubro. Em relação a novembro do ano passado, quando foram licenciados 172,904 mil veículos, a alta é de 17,98%.

No acumulado de janeiro a novembro, os emplacamentos somam aproximadamente 1,887 milhão de veículos, 1,31% menos do que o total de 1,912 milhão de igual período de 2021.

Considerando apenas carros de passeio e utilitários leves, foram licenciados 191,994 mil veículos, 13,93% acima do número de outubro e 19,21% superior também aos dados de novembro de 2021. No acumulado do ano, já foram licenciados 1,755 milhão de veículos, quantidade 1,42% inferior à emplacada entre janeiro e novembro do ano passado.

"É um excelente resultado, especialmente ao levarmos em conta o contexto de todo o ano, que apresentou desafios decorrentes da crise de abastecimento, juros mais altos e seletividade no crédito", avaliou em nota o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr.