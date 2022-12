Montanha de emendas no orçamento estadual

Da Redação



02/12/2022 | 10:51



A proposta orçamentária do governo de São Paulo para 2023, que prevê arrecadação acima dos R$ 317 bilhões, o maior orçamento estadual do Brasil, começa a ser discutida na próxima semana na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa e terá de ser aprovada pelos deputados até o fim do ano. Esse é um processo sempre enrolado, mas este, com certeza, será ainda maior, sobretudo para o relator da matéria, Delegado Olim (PP). Afinal, o texto enviado pelo Palácio dos Bandeirantes recebeu nada menos do que 21,3 mil emendas dos parlamentares, o maior número registrado em ano de transição de governo e o segundo maior de toda a série histórica. E caberá ao relator construir parecer sobre a proposta inicial e ainda sobre a montanha de sugestões de mudanças incluídas pelos deputados. Desafio enorme para todos os envolvidos, pois terão de correr contra o tempo se quiserem iniciar as férias antes do Natal.

Bastidores

Risos

Ao justificar seu voto, nele mesmo, para presidente da Câmara de Santo André, o vereador Wagner Lima (PT), sendo o penúltimo a declarar o voto e já sabendo da derrota, brincou que iria pedir recontagem. Contudo, a votação é nominal e todos caíram na risada. Na sequência, o petista disse que estava brincando e que aceitaria a eleição de Carlos Ferreira (Republicanos), argumentando que "assim funciona a democracia", levando para a eleição da Casa, mais uma vez, embate ideológico entre direita e esquerda, fato recorrente este ano devido à eleição presidencial.

Em Brasília

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, e o diretor administrativo, Wellington Messias Damasceno, participaram ontem (1°) do encontro do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 22 entidades sindicais de diversos ramos. A reunião foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, local de trabalho da equipe de transição de governo. Os sindicalistas e o presidente trataram de temas relacionados à geração de emprego, legislação trabalhista, Previdência Social e políticas industriais, assuntos que são considerados fundamentais para a categoria na região. O sindicato tem em sua base 71,4 mil trabalhadores, com vínculo em indústrias de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.