Palavra do Leitor - 2 de dezembro de 2022

02/12/2022



Pelé

Nosso Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, foi internado no hospital Albert Einstein (Esportes, ontem). Esta proposta de reflexão é para que nós dediquemos um tempo de oração ou outra manifestação espiritual para o restabelecimento daquele que foi e ainda é considerado um dos maiores e melhores jogadores de futebol do mundo. Não estou me referindo a torcedores deste ou daquele time, desta ou daquela denominação espiritual, estou alertando a todos os que têm gratidão, lembrança e fé. A marca, o homem e o jogador Pelé contribuíram muito para que nosso Brasil fosse reconhecido por todos os países do mundo.

Cecél Garcia - Santo André

Liberalismo

No Brasil, a cada dia que passa desponta escândalo de corrupção com a complacência dos políticos corruptos disfarçados de socialistas no intuito de enganar o eleitorado ingênuo. Recentemente no Estado de Alagoas, conforme O Estado de S. Paulo e Diário (Política, dia 14/10), a Polícia Federal detectou monstruoso desvio de verba pública cometido pelo ora governador e candidato à reeleição pelo MDB, apoiado por Renan Calheiros e pelo petista Lula. O genial Roberto Campos, que, ao lado de Rui Barbosa, é o mais inteligente e culto político brasileiro de todos os tempos, disse a seguinte frase: "No meu dicionário, socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, adora ser generoso com o dinheiro dos outros e prega igualdade social, mas sem trabalhar se considera mais igual que os outros". Eu acrescentaria outra frase dele, simples e objetiva: "No Brasil, a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor". Não à toa, Roberto Campos e Rui Barbosa eram liberais. Os defensores do verdadeiro Liberalismo se tornaram ilhas em meio a um oceano de mediocridade, corrupção, incompetência e, por isso, estamos fracos e indefesos. Ao citar os geniais e imortais Roberto Campos e Rui Barbosa, expendo as seguintes considerações, dizendo-lhes: há homens que valem pela posição que ocupam, outros ­ bem raros, aliás, num País que é um deserto de homens probos ­ que dignificam e ilustram, com o seu valor pessoal, os postos a que servem. Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de trajetória efêmera e desaparecem sem deixar vestígio; estes, muito ao contrário, se perpetuam e se destacam no meio em que atuam, centralizando atenções e irradiando luz, como astros de primeira grandeza dentro de órbita precisa e imutável.

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Salários

Nem causa mais espanto. O que se pode esperar da classe política brasileira, cuja falta de vergonha na cara nem lhes afeta mais? A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou, de maneira desnecessária, desproporcional e totalmente absurda um aumento de 50% no já majorado salário do governador do Estado e seus asseclas (Política, dia 30). Enquanto isso, a população passa necessidade e é vítima de incontáveis anos de desgoverno e falta de ação contundente por parte de todos esses elementos que brincam e fazem o que querem sem nenhum tipo de punição exemplar. Agora, os funcionários públicos que carregam esse estado nas costas há décadas e sofrem as conseqüências da inabilidade desses senhores, não têm nenhum reajuste decente desde que esse partido assumiu o posto em 1995. Enquanto isso, o inexplicável provimento do exmo. Sr. governador e dos seus secretários não são suficientespara manter a vida de luxúria e devassidão que necessitam ostentar perante a miséria e carência do cidadão que, para esses aproveitadores, só servem para votar e pagar imposto. Belo exemplo, por parte da Sr.ª Carla Morando, do PSDB, e demais seguidores que votaram essa indecência com a esfarrapada desculpa que os "coitados citados" estão sem aumento há três anos. Que País é esse?

Carlos Alberto Oliveira - Santo André