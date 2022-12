Os paradigmas do marketing B2B

Rodrigo Caminitti



02/12/2022 | 10:43



Vai longe o tempo em que era possível pegar alguns conceitos teóricos dos grandes gurus do marketing e, simplesmente, coloca-los em prática para alavancar as vendas e os negócios de nossos clientes. Hoje, com a transformação digital em ritmo dinâmico e a necessidade de atualização constante dos profissionais e das ferramentas, o marketing tornou-se cada vez mais desafiador. E, pode-se dizer que o marketing B2B é até mais provocador e está envolto em vários paradigmas.

Um deles é a forma de como criar uma campanha B2B, que é bem diferente da B2C. E, pegando emprestada a expressão de outros colegas de profissão, ela não é nada sexy porque precisa ter umfoco extremamente racional, convincente e que gere confiança ao público-alvo. Ressalto esses pontos porque as compras do segmento B2B costumam ser complexas, diferenciadas e técnicas. No entanto, está acontecendo uma movimentação no setor que já permite a utilização de novos apelos visuais e emocionais nas campanhas e nas estratégias traçadas. Não podemos esquecer que por trás de uma empresa existe um ser humano que pode ser tocado emocionalmente, mesmo tendo um olhar mais atento a questões técnicas, qualidade e prazos.

Em uma das exposições do último RD Summit, esse ponto foi bastante explorado ao ser destacado que estamos diante de uma geração mais aberta a novas linhas de pensamento e também mais acolhedora e com maior respeito à diversidade e diferenças. Por isso, com minha experiência na área de marketing B2B e um confesso estudioso do tema e do marketing digital, posso afirmar que podemos e devemos usar nossa criatividade e expertise para proporcionar resultados cada vez mais assertivos aos nossos clientes.

Concordo plenamente com as ideias de Gabriel Leite, professor, publicitário e CMO da Feedz, ao destacar que 55% de todos os compradores B2B são milenials (nascidos entre 1981 e 1996) –­ uma geração que não gosta de padrões rígidos e aberta à novidades, permitindo aos especialistas de marketing colocar à prova toda a sua imaginação nesse rompimento de paradigmas.

Um bom exemplo e, até considerado um case da Agência WebSnap, é a empresa Sinova Sistemas de Movimentação e Manufatura, que está testando a tecnologia 5G com AGVS em uma grande multinacional. Apesar da empresa atuar no segmento B2B, a WebSnap desenvolveu uma estratégia digitalincluindo conteúdos em vídeo bem diferente do praticado normalmente no mercado e, por que não afirmar ­– bem sexy?

Embora seja um produto técnico, a nova campanha trabalhou fortemente sua comunicação de forma bastante atrativa para o seu público-alvo e com uma boa dose futurística.

Rodrigo Caminitti é CEO da Agência WebSnap