Indústria em crise

02/12/2022 | 10:24



O pedido de recuperação judicial protocolado pela siderúrgica Parapanema ­– gigante brasileira na produção de cobre com unidade em Santo André, onde fica sua sede fiscal –­ expõe o avançado processo de desindustrialização do Grande ABC. Não há muito mais a ser dito sobre o esgotamento do modelo produtivo sobre o qual a região erigiu sua riqueza e sua prosperidade nas últimas cinco décadas. É chegado o momento de rever conceitos caso haja interesse das sete cidades de se manterem relevantes no segmento. Para tanto, será necessário envolver na discussão os representantes regionais nas mais diversas esferas de poder, como Assembleia Legislativa e, especialmente, Câmara Federal.

Há alguns gargalos cuja resolução extrapola os limites regionais. Como, por exemplo, a aprovação imediata de uma política de desenvolvimento industrial. Além disso, é preciso diminuir sistematicamente o chamado custo Brasil, responsável por deixar o País na lanterninha da competitividade internacional. Sistema tributário complexo, educação deficiente, insegurança jurídica, instabilidade macroeconômica e financiamento escasso e caro, entre outros, tiram, segundo levantamento do Ministério da Economia, R$ 1,5 trilhão dos cofres das empresas brasileiras a cada ano. Como competir internacionalmente tendo de repassar esse valor aos produtos? Difícil, para não dizer impossível.

Se a boa vontade dos Executivos nacional e estadual pode ajudar sobremaneira na resolução de algumas destas questões, é fato que o debate só ganhará corpo e poderá apresentar soluções consistentes se o Poder Legislativo entrar na discussão. A futura bancada de deputados federais com domicílio eleitoral nas sete cidades ­ Alex Manente (Cidadania), Luiz Marinho (PT), Fernando Marangoni (União Brasil) e Marcelo Lima (Solidariedade) ­ tem por obrigação moral se esforçar para propor na Câmara o debate sobre a necessidade de se aprovar e executar, imediatamente, uma política industrial no País. Se nada for feito, notícias como a da Paranapanema continuarão a assombrar o Grande ABC.