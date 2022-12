Faturamento real da índustria sobe 0,3% em outubro ante setembro, mostra CNI

02/12/2022 | 10:22



Os indicadores da indústria de transformação mostram um quadro de recuperação em outubro, segundo pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta sexta-feira, 2, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O faturamento real da indústria de transformação teve alta de 0,3% em relação ao resultado de setembro, na série livre dos efeitos sazonais.

Apesar da alta, o faturamento não recuperou o patamar atingido em agosto, que foi ponto mais alto do ano até o momento. Já na comparação com outubro de 2021, o faturamento teve crescimento de 10,6%.

As horas trabalhadas na produção caíram 1,2% em outubro na comparação com o mês anterior. Mas o índice também mostra tendência de crescimento desde 2021. Na comparação com outubro de 2021, a alta é de 2,9%.

Já o emprego industrial subiu após dois meses de queda consecutivo. A pesquisa mostra uma alta de 0,3% em outubro na comparação com setembro. "É o primeiro resultado positivo após dois meses de recuo, que reverte a queda de 0,3% observada em setembro de 2022. Na comparação com outubro de 2021, a alta é de 1%. Após tendência de alta consistente iniciada em julho de 2020, o emprego industrial apresenta sinais de acomodação", informou a CNI.

Enquanto isso, a massa salarial real da indústria de transformação teve alta de 1,0% em outubro, ante setembro, na série livre de efeitos sazonais. A CNI destacou que o índice registrou o quinto mês consecutivo de crescimento, acumulando alta de 5,9% na comparação entre maio e setembro. Em relação a outubro de 2021, a massa salarial registra crescimento de 8,7%.

Da mesma forma, o rendimento médio real dos trabalhadores da indústria teve o quinto mês consecutivo de alta, com avanço de 0,8% em setembro. Entre maio e setembro, o indicador acumula alta de 7,6%.

O levantamento mostra ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) se manteve estável em outubro, na comparação com setembro, ficando em 80,4% na série livre de efeitos sazonais. "Apesar disso, o indicador sustenta-se em patamar superior ao praticado antes da pandemia, com valores acima dos 80% desde março de 2021. Na comparação com outubro de 2022, o indicador apresenta recuo de 1,3 ponto porcentual", destaca a CNI.