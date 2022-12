Circo Escola de Diadema receberá R$ 80 mil após aprovação na Funarte

Da Redação



02/12/2022 | 10:16



Patrimônio imaterial cultural do município, o Circo Escola de Diadema receberá investimentos da ordem de R$ 80 mil graças à aprovação de um projeto apresentado pela Associação Tapias Voadores, denominado Município Amigo do Circo. O projeto foi um dos cinco selecionados pela Funarte (Fundação Nacional de Artes), que publicou edital com o objetivo de identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística e cultural circense.

A aprovação foi comemorada por Viviane Tapia, coordenadora pedagógica do Circo Escola Diadema, que ressalta o fato de que o projeto aprovado é o único representante do Sudeste (as outras quatro propostas selecionadas representam as demais regiões), o que referenda o município como destaque nas ações ligadas à cultura circense.

Segundo ela, com a seleção da proposta “Circo Escola Diadema – formação e difusão cultural”, será possível investir em equipamentos, como aparelhos acrobáticos e de alto rendimento, permitindo o aperfeiçoamento de um grupo de cerca de 50 jovens que estão em processo de profissionalização em técnicas circenses. O resultado de todo esse processo poderá ser observado em um espetáculo no ano que vem.

“Diadema há muito tempo é a nossa casa, terra de arte e cultura, lutas e vitórias. Nosso sentimento é de gratidão, por poder realizar para a comunidade esse trabalho com todos os nossos alunos, a comunidade e nossa família”, afirma Viviane Tapia, coordenadora pedagógica do Circo Escola Diadema, que ajudou a fundar com sua família. O circo comemorou 14 anos neste dia 25 de novembro.

PARCERIA

A fundação do circo foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura, que cedeu o terreno, localizado à avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259 (Jardim União), e a Associação Tapias Voadores, que custeou os equipamentos, a estrutura e segurança do local, conforme consta no projeto de lei 101/2022, que foi aprovado neste ano e reconheceu o Circo Escola como Patrimônio Imaterial Cultural de Diadema.

Desde a inauguração desse projeto socioeducativo e cultural, uma parceria entre a associação e a Secretaria de Cultura segue em vigor, garantindo um atendimento gratuito de 1000 pessoas por semana, segundo Tapia.

Para quem tem interesse em frequentar o Circo Escola, o atendimento atende a uma ampla faixa etária: dos 3 aos 80 anos. As 32 oficinas oferecidas são gratuitas, e as matrículas ocorrem anualmente no mês de fevereiro. Já para quem quer assistir às apresentações, os espetáculos são gratuitos no mês de novembro e cobrados em janeiro e julho.

Mais informações sobre espetáculos e matrículas podem ser obtidas por meio do WhatsApp (11) 4044-5263 do Circo Escola ou através das redes sociais: @circoescoladiadema e Circo Tapias Voadores, no Facebook.