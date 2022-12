Jade Picon faz aparição rápida na vinheta de final de ano da TV Globo e web não perdoa

02/12/2022 | 10:10



É oficial: o ano está acabando! A TV Globo lançou a edição de 2022 da vinheta de final de ano para anunciar que logo será um novo dia de um novo tempo. Nas redes sociais, a web reagiu ao vídeo, que exibe todo o elenco de artistas da emissora cantando a nova versão da tradicional música - e a estreia de Jade Picon em vinhetas chamou atenção.

A intérprete de Chiara em Travessia participou pela primeira vez no registro de final de ano com um look nas cores branca e verde claro dançando ao lado de outros artistas.

Apesar de ter recebido muitos comentários de carinho dos fãs, a atriz novata também virou piada na internet por conta da aparição super rápida no vídeo.

A Jade Picon aparecendo na vinheta de fim de ano da Globo.

E foi alvo de muitas críticas:

Misericórdia, a Jade Picon consegue ser ruim até na vinheta de fim de ano.

O que estragou foi a Jade Picon aparecendo bem ali.

Colocaram Jade Picon ali achando que ninguém ia ver.