Jennifer Garner celebra aniversário da filha com Ben Affleck na Casa Branca

02/12/2022 | 10:10



Bolo e guaraná? Que nada. A filha de Jennifer Garner e Ben Affleck celebrou o 17° aniversário em um jantar na Casa Branca. Na última quinta-feira, dia 1, surgiram fotos da atriz com a primogênita, Violet Affleck, no evento que rolou em Washington, nos Estados Unidos, e contou aproximadamente com 400 convidados.

E detalhe, de acordo com a People, a dupla recebeu o convite diretamente do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua esposa, Jill. Além delas, o presidente francês, Emmanuel Macron, também marcou presença.

Garner chamou a atenção com o vestido preto que ia até o chão da grife Ralph Lauren e os sapatos da Stuart Weitzman, enquanto Violet optou pelo vestido de alça fina da Carolina Herrera, completando com os saltos de bico fino vermelhos.